Духовный лидер Ирана призвал народ к активному участию в выборах президента

Тегеран, 27 мая. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе видеоконференции назвал решение Совета стражей конституции о снятии ряда известных кандидатов с голосования оправданной необходимостью. Об этом сообщает агентство Isna.

Ранее Совет утвердил семь претендентов из 592, при этом ни один из них не был видным реформистом или прагматиком, что вызвало протест у ряда политиков.

Неодобрение касательно данной ситуации выразил и действующий президент страны Хасан Роухани, выступивший с речью на вчерашнем заседании правительства.

«Когда мы узнали о решении, принятом в понедельник вечером Советом стражей конституции, ситуация прояснилась, нам стало понятно, насколько они предвзяты. Многие политики, и мы в том числе, хотели бы видеть иные условия, позволяющие допустить к голосованию большее количество лиц. Ведь основа и сам смысл выборов — в конкуренции, а исключив эту возможность, выбора мы попросту не оставляем» — заявил он.

Сообщается, что некоторые из кандидатов, снятых с голосования, начали проводить в социальных сетях кампании с целью бойкотировать выборы президента.

????TWEET-a-THON????



It's a day to be united with Iranians to boycott sham elections in Iran #BoycottIranShamElections



⚡️SUNDAY 30 MAY 2021

????17:30 CEST | 11:30 EDT



Add your tweets and comments pic.twitter.com/5ziowYoHOL — Iran Freedom (@4FreedominIran) May 24, 2021

В ответ аятолла Али Хаменеи призвал население не обращать внимание на такого рода провокации и участвовать в голосовании 18 июня.

#Iran ian Pepl in their Call for Nationwide Boycott of Mullahs' Sham Presidential Elections

This SUNDAY

1730 CEST | 11:30 AM EDT



BE THE VOICE#Hashtag#BoycottIranShamElections #رای_من_سرنگونی https://t.co/qI1Akm6NZq — Free Iran (@Salle1397) May 27, 2021

«Выбирая кандидатов, уважаемый Совет стражей сделал то, что должен был сделать, и так, как это было необходимо сделать» — сказал Хаменеи.

В понедельник Совет стражей конституции опубликовал список кандидатов, допущенных к голосованию.

Федеральное агентство новостей /

Двое из них являются реформистами, но при этом не пользуются популярностью в народе.

Первый, экс-губернатор провинции Исфахан и бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехр Ализаде, был кандидатом на выборах президента в 2005 году, набрав менее 4,5% голосов. Вторым реформистом стал глава Центрального банка Ирана Абдул Насер Хеммати, однако также не имеющий широкой поддержки среди населения.

В свою очередь, от консерваторов представлен ряд известных и уважаемых в стране деятелей.

По предварительным оценкам, основная борьба развернется между действующим представителем духовного лидера Ирана Саидом Джалили и главой судебной власти Ибрагимом Раиси, которого считают сильнейшим из кандидатов. На выборах 2017 года он занял второе место, набрав 38% голосов.

Остальные кандидаты-консерваторы — секретарь совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи, бывший ранее главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции, первый заместитель главы парламента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми и глава исследовательского центра при парламенте Ирана Алиреза Закани.