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27 мая 21:49
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новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
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Духовный лидер Ирана призвал народ к активному участию в выборах президента

  /   Обновлено: 27 мая 2021 21:43
Ближний Восток
Духовный лидер Ирана призвал народ к активному участию в выборах президента
Федеральное агентство новостей  / 

Тегеран, 27 мая. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе видеоконференции назвал решение Совета стражей конституции о снятии ряда известных кандидатов с голосования оправданной необходимостью. Об этом сообщает агентство Isna.

Ранее Совет утвердил семь претендентов из 592, при этом ни один из них не был видным реформистом или прагматиком, что вызвало протест у ряда политиков.

Неодобрение касательно данной ситуации выразил и действующий президент страны Хасан Роухани, выступивший с речью на вчерашнем заседании правительства.

«Когда мы узнали о решении, принятом в понедельник вечером Советом стражей конституции, ситуация прояснилась, нам стало понятно, насколько они предвзяты. Многие политики, и мы в том числе, хотели бы видеть иные условия, позволяющие допустить к голосованию большее количество лиц. Ведь основа и сам смысл выборов — в конкуренции, а исключив эту возможность, выбора мы попросту не оставляем» — заявил он.

Сообщается, что некоторые из кандидатов, снятых с голосования, начали проводить в социальных сетях кампании с целью бойкотировать выборы президента.

В ответ аятолла Али Хаменеи призвал население не обращать внимание на такого рода провокации и участвовать в голосовании 18 июня.

«Выбирая кандидатов, уважаемый Совет стражей сделал то, что должен был сделать, и так, как это было необходимо сделать» — сказал Хаменеи.

В понедельник Совет стражей конституции опубликовал список кандидатов, допущенных к голосованию.

Духовный лидер Ирана призвал народ к активному участию в выборах президента
Федеральное агентство новостей  / 

Двое из них являются реформистами, но при этом не пользуются популярностью в народе.

Первый, экс-губернатор провинции Исфахан и бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехр Ализаде, был кандидатом на выборах президента в 2005 году, набрав менее 4,5% голосов. Вторым реформистом стал глава Центрального банка Ирана Абдул Насер Хеммати, однако также не имеющий широкой поддержки среди населения.

В свою очередь, от консерваторов представлен ряд известных и уважаемых в стране деятелей.

По предварительным оценкам, основная борьба развернется между действующим представителем духовного лидера Ирана Саидом Джалили и главой судебной власти Ибрагимом Раиси, которого считают сильнейшим из кандидатов. На выборах 2017 года он занял второе место, набрав 38% голосов.

Остальные кандидаты-консерваторы — секретарь совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи, бывший ранее главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции, первый заместитель главы парламента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми и глава исследовательского центра при парламенте Ирана Алиреза Закани.

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выборы иран
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