Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву

Москва, 27 мая. Рейс авиакомпании Аir France из Парижа в Москву, который был запланирован на пятницу, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе французского перевозчика.

Причиной также стало отсутствие разрешения со стороны России на вход в свое воздушное пространство. Самолет должен был следовать в обход территории Белоруссии, пишет РИА Новости.

«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же», — сообщил представитель компании.

Таким образом, это уже второй рейс французского авиаперевозчика, который не состоится. При этом перелеты, которые запланированы в субботу и воскресенье, пока остаются в расписании.

Ранее рейс в Москву вынужденно отменила австрийская авиакомпания Austrian Airlines. Российская сторона тоже не выдала специальное разрешение.