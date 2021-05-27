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27 мая 21:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
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«Примерный» семьянин из Саранска оказался серийным насильником

Происшествия
«Примерный» семьянин из Саранска оказался серийным насильником
pxhere.com  / 

Саранск, 27 мая. Жителя Мордовии подозревают в изнасиловании. На данный момент мужчина задержан и изолирован от общества.

Последней жертвой насильника стала 31-летняя жительница Саранска. Мужчина напал на нее в воскресенье на улице Республиканской и, угрожая расправой, надругался у подъезда одного из домов.

27-летнего предполагаемого преступника задержали правоохранители. Генотипоскопическая экспертиза доказала его причастность к еще одному преступлению на сексуальной почве, которое произошло три года назад.

Как выяснилось, подозреваемого на свободе ждут сожительница и малолетний ребенок.

Ранее ФАН писал, что суд отправил педофила из Мордовии в колонию строгого режима. Надругавшийся над внучкой мужчина проведет за решеткой 13 лет.

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россия мордовия
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