«Примерный» семьянин из Саранска оказался серийным насильником

Саранск, 27 мая. Жителя Мордовии подозревают в изнасиловании. На данный момент мужчина задержан и изолирован от общества.

Последней жертвой насильника стала 31-летняя жительница Саранска. Мужчина напал на нее в воскресенье на улице Республиканской и, угрожая расправой, надругался у подъезда одного из домов.

27-летнего предполагаемого преступника задержали правоохранители. Генотипоскопическая экспертиза доказала его причастность к еще одному преступлению на сексуальной почве, которое произошло три года назад.

Как выяснилось, подозреваемого на свободе ждут сожительница и малолетний ребенок.

Ранее ФАН писал, что суд отправил педофила из Мордовии в колонию строгого режима. Надругавшийся над внучкой мужчина проведет за решеткой 13 лет.