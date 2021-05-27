Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М

Варшава, 27 мая. Польский суд оставил на свободе одного из трех российских диспетчеров, работавших в день ЧП (10 апреля 2010 года) в аэропорту Смоленск-Северный.

Решение вынесли по делу Павла Плюснина. Судья посчитал, что для его ареста нет никаких оснований, а также доказательств вины мужчины.

Ранее заседания по делам еще двух диспетчеров — Николая Краснокудского и Виктора Рыженко — были перенесены. Все совещания проводятся без участия фигурантов.

В сентябре 2020 года стало известно, что Генпрокуратура Польши намерена ходатайствовать об аресте мужчин. Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы.