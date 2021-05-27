Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса

Анкара, 27 мая. Система «все включено» в турецких отелях может не вернуться к прежней схеме после пандемии, рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.

Мэр отметил, что отели в Турции внесли изменения в режим обслуживания по системе «все включено». Теперь гости не сами накладывают себе порции, а за них это делают работники отелей. Ахмет Арас добавил, что система и далее будет работать по такому принципу.

Он считает, что это может доставить неудобства для персонала гостиниц, однако положительно повлияет на гигиену и качество сервиса. Мэр Бодрума заявил, что туризм в стране безопасен, а 90% предприятий индустрии получили соответствующие сертификаты.

Ранее сообщалось, что Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени. Однако точные сроки не названы.