Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы

Салехард, 27 мая. Жителей тундры прививают от сибирской язвы на Ямале. В рамках прививочной кампании планируется вакцинировать более 300 человек.

Вакцинация от сибирской язвы проводится в два этапа. На стойбища вылетают организованные бригады. Врачи прививают кочевников, достигших 14 летнего возраста, прививка не делается беременным женщинам, кормящим матерям, а также некоторым категориям, входящим в группу риска.

Прививаются оленеводы, те, кто участвует в забое, а также их семьи, рассказала главврач окружного СПИД-центра, главный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова в беседе с «Ямал-Регион». Основной задачей вакцинации является предотвращение вспышки сибирской язвы подобно той, которая случилась на Ямале в 2016 году. Тогда от болезни умер ребенок.

Ранее сообщалось о создании вакцины от оспы. Разработкой занимаются исследователи из Новосибирского центра «Вектор».