В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ

Нью-Йорк, 27 мая. Нью-Йоркская нарколаборатория по исследованию запрещенных веществ выдала в печатных отчетах неверные цифры. Причиной тому послужила ошибка кодирования, о которой долго не знали.

Ошибка кодирования в нарколаборатории полиции Нью-Йорка привела к тому, что в печатных отчетах об испытаниях веществ появились ложные цифры. Данная оплошность оставалась незамеченной с 2016 по 2021 год, сообщает The New York Post.

После того как ошибку обнаружили, был сформирован специальный комитет, задачей которого было выяснить, что вызвало путаницу. Полицейскую лабораторию подвергли полному досмотру, а все данные еще раз тщательно перепроверили.

Известно, что доказательства из лаборатории используются полицией Нью-Йорка, прокурорами штатов и федеральными прокурорами для расследования и судебного преследования уголовных дел о наркотиках. Все эти ведомства настаивают на том, что ошибка не повлияла на способность лаборатории точно обнаруживать исследуемые вещества.

«Мы не считаем, что ошибка в кодировке лаборатории полиции Нью-Йорка ставит под угрозу любое из наших дел. Эта ошибка не повлияла на точность лабораторных результатов по типу или весу препарата, а также на какие-либо существенные доказательства в нашем судебном преследовании», — заявили в городской специальной прокуратуре по борьбе с наркотиками.

Однако юристы уже бьют тревогу, поскольку адвокаты обязательно ухватятся за ошибку, чтобы попытаться помочь своим клиентам и использовать историю с лабораторией как прецедент. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства, при которых подобное могло произойти.