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новостей
20:21
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
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В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ

Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
flickr.com  /  Radek Kucharski

Нью-Йорк, 27 мая. Нью-Йоркская нарколаборатория по исследованию запрещенных веществ выдала в печатных отчетах неверные цифры. Причиной тому послужила ошибка кодирования, о которой долго не знали.

Ошибка кодирования в нарколаборатории полиции Нью-Йорка привела к тому, что в печатных отчетах об испытаниях веществ появились ложные цифры. Данная оплошность оставалась незамеченной с 2016 по 2021 год, сообщает The New York Post.

После того как ошибку обнаружили, был сформирован специальный комитет, задачей которого было выяснить, что вызвало путаницу. Полицейскую лабораторию подвергли полному досмотру, а все данные еще раз тщательно перепроверили.

Известно, что доказательства из лаборатории используются полицией Нью-Йорка, прокурорами штатов и федеральными прокурорами для расследования и судебного преследования уголовных дел о наркотиках. Все эти ведомства настаивают на том, что ошибка не повлияла на способность лаборатории точно обнаруживать исследуемые вещества.

«Мы не считаем, что ошибка в кодировке лаборатории полиции Нью-Йорка ставит под угрозу любое из наших дел. Эта ошибка не повлияла на точность лабораторных результатов по типу или весу препарата, а также на какие-либо существенные доказательства в нашем судебном преследовании», — заявили в городской специальной прокуратуре по борьбе с наркотиками.

Однако юристы уже бьют тревогу, поскольку адвокаты обязательно ухватятся за ошибку, чтобы попытаться помочь своим клиентам и использовать историю с лабораторией как прецедент. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства, при которых подобное могло произойти.

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сша наркотики нью-йорк лаборатория ошибка показатели отчеты
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