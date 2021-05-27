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27 мая 20:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:21
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
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20:02
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20:02
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Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17

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Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 27 мая. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков указал на грубейшие нарушения при расследовании катастрофы МН17.

Как отметил эксперт, Нидерланды серьезно нарушают процедуры и законы при рассмотрении дела о крушении лайнера над Донбассом в 2014 году. Марков считает, что дело полностью сфальсифицировано, а настоящие виновники утаиваются преднамеренно.

«Ставится цель обвинить Россию в крушении малайзийского «Боинга» и скрыть истинных убийц: Игорь Коломойский, который на момент трагедии был губернатором Днепропетровской области и контролировал диспетчерский центр, Валерий Гелетей, министр обороны Украины, отдавший приказ сбить самолет, а также Валентин Наливайченко — на тот момент глава СБУ и главный организатор крушения», — цитирует Маркова «ПолитРоссия».

Политолог уверен, что таким образом Нидерланды покрывают Украину и пытаются бездоказательно приписать причастность России к крушению самолета. Именно поэтому суд нарушает все процедуры, заключил он.

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что адвокатам и судьям бессмысленно рассматривать реконструкцию лайнера Boeing 777 рейса МН17.

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нидерланды марков мн17
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