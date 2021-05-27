Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17

Москва, 27 мая. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков указал на грубейшие нарушения при расследовании катастрофы МН17.

Как отметил эксперт, Нидерланды серьезно нарушают процедуры и законы при рассмотрении дела о крушении лайнера над Донбассом в 2014 году. Марков считает, что дело полностью сфальсифицировано, а настоящие виновники утаиваются преднамеренно.

«Ставится цель обвинить Россию в крушении малайзийского «Боинга» и скрыть истинных убийц: Игорь Коломойский, который на момент трагедии был губернатором Днепропетровской области и контролировал диспетчерский центр, Валерий Гелетей, министр обороны Украины, отдавший приказ сбить самолет, а также Валентин Наливайченко — на тот момент глава СБУ и главный организатор крушения», — цитирует Маркова «ПолитРоссия».

Политолог уверен, что таким образом Нидерланды покрывают Украину и пытаются бездоказательно приписать причастность России к крушению самолета. Именно поэтому суд нарушает все процедуры, заключил он.

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что адвокатам и судьям бессмысленно рассматривать реконструкцию лайнера Boeing 777 рейса МН17.