Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате

Уфа, 27 мая. Автоэксперт в студии Первого канала заявил, что водитель в Салавате мог просто не увидеть парня на дороге. По словам Ивана Зенкевича, нужно определить точную скорость BMW X6.

Гости Андрея Малахова обсудили в студии «Прямого эфира» резонансное ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 мая в башкирском городе Салават. Тогда BMW X6, за рулем которого был 19-летний парень, сбил другого 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Юноша попал в критическом состоянии в реанимацию. Водитель дорогой машины оказался сыном местного депутата Ильдара Х., и большинство жителей города считают, что его сыну Герману ничего не угрожает. Впрочем, эксперты придерживаются самых разных мнений по поводу случившегося.

«Скорее всего, они его просто не увидели, просто объезжали машину, он выскочил, все. Пешеходы так ходят. Когда пешеходы выходят на пешеходный переход, все — мир останавливается вокруг», — отметил автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист считает, что скорость BMW точно не могла быть ниже 80 км/ч, поскольку есть данные, что водитель перед наездом проскочил на желтый сигнал светофора. Специалист уверен, что грамотно проведенная экспертиза поможет точно установить, с какой скоростью двигалась машина.

В студию пришел коллега Германа по мотокроссу, который рассказал, что юноша — хороший спортсмен и адекватный человек. Известно, что в отношении башкира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью»). Если молодого человека признают виновным, ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Адвокат пострадавшей стороны Ильдар Мухаметзянов заявил, что водитель не отрицает факт наезда на человека, но вину не признает, утверждая, что ехал на зеленый свет и с установленной скоростью.