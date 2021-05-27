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Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
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27 мая 20:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:21
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
Все новости

Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате

Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
Россия 1  /  Prt Scr / Прямой эфир

Уфа, 27 мая. Автоэксперт в студии Первого канала заявил, что водитель в Салавате мог просто не увидеть парня на дороге. По словам Ивана Зенкевича, нужно определить точную скорость BMW X6.

Гости Андрея Малахова обсудили в студии «Прямого эфира» резонансное ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 мая в башкирском городе Салават. Тогда BMW X6, за рулем которого был 19-летний парень, сбил другого 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Юноша попал в критическом состоянии в реанимацию. Водитель дорогой машины оказался сыном местного депутата Ильдара Х., и большинство жителей города считают, что его сыну Герману ничего не угрожает. Впрочем, эксперты придерживаются самых разных мнений по поводу случившегося.

«Скорее всего, они его просто не увидели, просто объезжали машину, он выскочил, все. Пешеходы так ходят. Когда пешеходы выходят на пешеходный переход, все — мир останавливается вокруг», — отметил автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист считает, что скорость BMW точно не могла быть ниже 80 км/ч, поскольку есть данные, что водитель перед наездом проскочил на желтый сигнал светофора. Специалист уверен, что грамотно проведенная экспертиза поможет точно установить, с какой скоростью двигалась машина.

В студию пришел коллега Германа по мотокроссу, который рассказал, что юноша — хороший спортсмен и адекватный человек. Известно, что в отношении башкира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью»). Если молодого человека признают виновным, ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Адвокат пострадавшей стороны Ильдар Мухаметзянов заявил, что водитель не отрицает факт наезда на человека, но вину не признает, утверждая, что ехал на зеленый свет и с установленной скоростью.

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дтп башкортостан малахов прямой эфир салават
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Все новости / Происшествия / Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
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