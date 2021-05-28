Петербургские тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные

День рождения Северной столицы в этом году выпал на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать больших гуляний в будний день, перенеся основные мероприятия на пятницу и субботу. О том, куда сходить с друзьями или детьми в выходные, чтобы отпраздновать День города, рассказывает ФАН.

28 мая

Global Look Press / Dance Open event agency

В 21:30 на Дворцовой площади стартует «Классика на Дворцовой» — кульминационное музыкальное событие в честь дня рождения города. На сцену поднимутся современные легенды оперного искусства: сопрано Притти Йенде и Энджел Блю, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт и меццо-сопрано Анна Горячева. К ним присоединятся знаменитый Академический симфонический оркестр филармонии, Театр Аллы Духовой Todes, Московский мюзик-холл и другие талантливые артисты. Бесплатно попасть на праздник с имперским размахом сможет 15 тысяч человек, однако с регистрацией тянуть не стоит. Сделать это можно здесь.

pixabay.com / Сергей Горбачев

В 23:30 Дворцовый мост разведут под живое звучание оркестра «Северной симфонии» под руководством Фабио Мастранджело. Посмотреть уникальное шоу, в программе которого прозвучит мировая классика, получится только онлайн. Присоединиться к прямой трансляции можно будет на телеканале «Санкт-Петербург».

28 и 29 мая

Любимый горожанами Международный книжный салон в этом году впервые проходит на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа. В масштабной программе встречи с писателями, презентации книжных новинок, дискуссии и круглые столы, мастер-классы и лекции для взрослых и детей. Среди приглашенных гостей много громких имен: Гузель Яхина, Роман Сенчин, Татьяна Устинова, Дина Рубина, Антон Долин и другие. Мероприятия стартуют с 11 утра и длятся до вечера, попасть на них можно совершенно бесплатно.

29 мая

В 11:00 во дворах академии им. А. Л. Штиглица начнет свою работу XXIV Международный фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров». Большой open-air объединит мастер-классы, модные показы, выставки, открытый лекторий и научно-практическую конференцию. В рамках проекта пройдет и международный конкурс изобразительного искусства «СолАрт», на который съедутся более 250 российских и зарубежных участников. Принять участие в программе фестиваля можно будет бесплатно.

Prt Scr youtube.com / Oleg Pavlov

В 12:00 в Любашинском саду откроется XII военно-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского» В программе мероприятий захватывающие поединки и соревнования, выступления артистов, мастер-классы по народным промыслам и открытая военно-патриотическая игра. А самым зрелищным моментом дня станет турнир по историческому средневековому бою. Вход на уникальный праздник для всех свободный.

Prt Scr youtube.com / Абдурахим хожиев

В 13:00 на Исаакиевской площади начнется другой колоритный праздник — Санкт-Петербургский бал национальностей. Помимо большого концерта с участием народных артистов и творческих коллективов, для гостей подготовили много интересного. Желающие смогут посмотреть показы коллекций национальной одежды, поучаствовать в мастер-классах по национальным ремеслам и подвижных играх, сфотографироваться в яркой фотозоне на память. Фестиваль продлится до вечера, пройти на мероприятия можно бесплатно.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

29 и 30 мая

Весь уикенд на Елагином острове продлится красивейший Фестиваль тюльпанов. На территории было высажено более 200 тысяч цветов, поэтому гости смогут полюбоваться огромным разнообразием сортов и оттенков изящных цветов. Организаторы подготовили и насыщенную событиями программу: гостей ждут литературные и хореографические номера, мастер-классы по живописи и сборке цветочных композиций, выставка петербургских художников, сувенирные ряды и многое другое. Билет для взрослых посетителей стоит 250 рублей, предварительная продажа доступна на сайте Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова.