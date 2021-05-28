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Все новости
28 мая 08:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
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Петербургские тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные

Общество
Петербургские тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
pixabay.com  /  Georg Adler

День рождения Северной столицы в этом году выпал на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать больших гуляний в будний день, перенеся основные мероприятия на пятницу и субботу. О том, куда сходить с друзьями или детьми в выходные, чтобы отпраздновать День города, рассказывает ФАН.

28 мая

Тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
Global Look Press  /  Dance Open event agency

В 21:30 на Дворцовой площади стартует «Классика на Дворцовой» — кульминационное музыкальное событие в честь дня рождения города. На сцену поднимутся современные легенды оперного искусства: сопрано Притти Йенде и Энджел Блю, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт и меццо-сопрано Анна Горячева. К ним присоединятся знаменитый Академический симфонический оркестр филармонии, Театр Аллы Духовой Todes, Московский мюзик-холл и другие талантливые артисты. Бесплатно попасть на праздник с имперским размахом сможет 15 тысяч человек, однако с регистрацией тянуть не стоит. Сделать это можно здесь.

Тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
pixabay.com  / Сергей Горбачев

В 23:30 Дворцовый мост разведут под живое звучание оркестра «Северной симфонии» под руководством Фабио Мастранджело. Посмотреть уникальное шоу, в программе которого прозвучит мировая классика, получится только онлайн. Присоединиться к прямой трансляции можно будет на телеканале «Санкт-Петербург».

28 и 29 мая

Любимый горожанами Международный книжный салон в этом году впервые проходит на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа. В масштабной программе встречи с писателями, презентации книжных новинок, дискуссии и круглые столы, мастер-классы и лекции для взрослых и детей. Среди приглашенных гостей много громких имен: Гузель Яхина, Роман Сенчин, Татьяна Устинова, Дина Рубина, Антон Долин и другие. Мероприятия стартуют с 11 утра и длятся до вечера, попасть на них можно совершенно бесплатно.

29 мая

В 11:00 во дворах академии им. А. Л. Штиглица начнет свою работу XXIV Международный фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров». Большой open-air объединит мастер-классы, модные показы, выставки, открытый лекторий и научно-практическую конференцию. В рамках проекта пройдет и международный конкурс изобразительного искусства «СолАрт», на который съедутся более 250 российских и зарубежных участников. Принять участие в программе фестиваля можно будет бесплатно.

Тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
Prt Scr youtube.com  / Oleg Pavlov

В 12:00 в Любашинском саду откроется XII военно-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского» В программе мероприятий захватывающие поединки и соревнования, выступления артистов, мастер-классы по народным промыслам и открытая военно-патриотическая игра. А самым зрелищным моментом дня станет турнир по историческому средневековому бою. Вход на уникальный праздник для всех свободный.

Тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
Prt Scr youtube.com  / Абдурахим хожиев

В 13:00 на Исаакиевской площади начнется другой колоритный праздник — Санкт-Петербургский бал национальностей. Помимо большого концерта с участием народных артистов и творческих коллективов, для гостей подготовили много интересного. Желающие смогут посмотреть показы коллекций национальной одежды, поучаствовать в мастер-классах по национальным ремеслам и подвижных играх, сфотографироваться в яркой фотозоне на память. Фестиваль продлится до вечера, пройти на мероприятия можно бесплатно.

Тюльпаны, рыцари и книги: куда пойти на День города в выходные
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

29 и 30 мая

Весь уикенд на Елагином острове продлится красивейший Фестиваль тюльпанов. На территории было высажено более 200 тысяч цветов, поэтому гости смогут полюбоваться огромным разнообразием сортов и оттенков изящных цветов. Организаторы подготовили и насыщенную событиями программу: гостей ждут литературные и хореографические номера, мастер-классы по живописи и сборке цветочных композиций, выставка петербургских художников, сувенирные ряды и многое другое. Билет для взрослых посетителей стоит 250 рублей, предварительная продажа доступна на сайте Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

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санкт-петербург день города
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