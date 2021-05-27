В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»

Москва, 27 мая. Заявления Лондона о намерении ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair являются абсурдом и направлены на сдерживание России.

Британские русофобы наглядно показывают, что Запад предпринимает усилия для сдерживания и изоляции РФ, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Фактически Лондон предлагает путем санкций против российско-европейского газового проекта надавить на Россию, чтобы в свою очередь наша страна каким-то образом повлияла на власти Беларуси», — пояснил он.

Подобные угрозы со стороны Соединенного Королевства являются полнейшим абсурдом. Великобритания не имеет никакого отношения к «СП-2» и пытается выслужиться перед США, подчеркнул Железняк.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя заявления Лондона по «СП-2», указала на отсутствие рациональности во внешней политике Великобритании.