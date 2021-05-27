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27 мая 20:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:21
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
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В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»

Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 27 мая. Заявления Лондона о намерении ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair являются абсурдом и направлены на сдерживание России.

Британские русофобы наглядно показывают, что Запад предпринимает усилия для сдерживания и изоляции РФ, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Фактически Лондон предлагает путем санкций против российско-европейского газового проекта надавить на Россию, чтобы в свою очередь наша страна каким-то образом повлияла на власти Беларуси», — пояснил он.

Подобные угрозы со стороны Соединенного Королевства являются полнейшим абсурдом. Великобритания не имеет никакого отношения к «СП-2» и пытается выслужиться перед США, подчеркнул Железняк.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя заявления Лондона по «СП-2», указала на отсутствие рациональности во внешней политике Великобритании.

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великобритания госдума железняк сп-2
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Все новости / Политика / В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
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