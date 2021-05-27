Мишустин прибыл в Белоруссию с официальным визитом

Минск, 27 мая. Председатель Правительства России Михаил Мишустин прилетел в белорусскую столицу.

Мишустин планирует встретиться со своим коллегой Романом Головченко. Стороны согласовали это совещание в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 24 мая.

Кроме того, российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие запланировано на 28 мая. По итогам встречи будет подписано несколько документов международного характера.

Ранее стало известно, что Мишустин дал распоряжение коммунальным службам Москвы по подготовке к отопительному сезону. Глава правительства отметил, что этот процесс стоит начать заблаговременно во избежание непредвиденных проблем.