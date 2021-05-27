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20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
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Шотландец чудом остался жив после падения кирпичей на его машину

Происшествия
Шотландец чудом остался жив после падения кирпичей на его машину
 /  Общественная организация «Гражданский патруль»

Эдинбург, 27 мая. Шотландский автолюбитель стал жертвой злоумышленника, сбросившего кирпичи с моста. Камни безвозвратно испортили машину, чудом не задев водителя.

Инцидент, который имел все шансы стать трагическим, случился на трассе М74 в пригороде Глазго. Между Блэквудом и Ларкхоллом на машину шотландца сбросили с моста кучу кирпичей, которые повредили корпус транспортного средства и лобовое стекло, сообщает The Daily Record.

По словам сотрудников полиции, это уже второй случай, когда автомобиль стал мишенью за последние месяцы. Увидев свою искореженную машину, изумленный водитель осознал, что ему «повезло остаться в живых». Позже 41-летний шотландец вспомнил, что видел преступника. Пострадавший утверждает, что, как только был вынужден остановиться на жесткой обочине с разбитым ветровым стеклом и серьезными повреждениями своего Land Rover Discovery, злоумышленник тот час прыгнул в машину и скрылся.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция, она обнаружила груды мусора, которые были найдены разбросанными вокруг места, где остановился Брайан Х. Мусор включал в себя цельные кирпичные блоки, половинки кирпичей и битые плиты.

По словам автолюбителя, он видел почти такой же инцидент какое-то время назад и призвал полицию обратить на это внимание. Впрочем, в полиции пока не верят, что эти два инцидента связаны, но офицеры «держатся непредвзято».

Известно, что в день аварии шотландец прошел техосмотр и надеялся, что этого ему хватит на приличное время. Как бы то ни было, машина получила такие повреждения, что водителя могли забрать уже совсем в другом состоянии. По словам полицейских, разница между поврежденным ветровым стеклом и самим мужчиной составила всего в несколько дюймов.

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великобритания дтп шотландия автомобиль кирпичи
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