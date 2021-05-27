Шотландец чудом остался жив после падения кирпичей на его машину

Эдинбург, 27 мая. Шотландский автолюбитель стал жертвой злоумышленника, сбросившего кирпичи с моста. Камни безвозвратно испортили машину, чудом не задев водителя.

Инцидент, который имел все шансы стать трагическим, случился на трассе М74 в пригороде Глазго. Между Блэквудом и Ларкхоллом на машину шотландца сбросили с моста кучу кирпичей, которые повредили корпус транспортного средства и лобовое стекло, сообщает The Daily Record.

По словам сотрудников полиции, это уже второй случай, когда автомобиль стал мишенью за последние месяцы. Увидев свою искореженную машину, изумленный водитель осознал, что ему «повезло остаться в живых». Позже 41-летний шотландец вспомнил, что видел преступника. Пострадавший утверждает, что, как только был вынужден остановиться на жесткой обочине с разбитым ветровым стеклом и серьезными повреждениями своего Land Rover Discovery, злоумышленник тот час прыгнул в машину и скрылся.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция, она обнаружила груды мусора, которые были найдены разбросанными вокруг места, где остановился Брайан Х. Мусор включал в себя цельные кирпичные блоки, половинки кирпичей и битые плиты.

По словам автолюбителя, он видел почти такой же инцидент какое-то время назад и призвал полицию обратить на это внимание. Впрочем, в полиции пока не верят, что эти два инцидента связаны, но офицеры «держатся непредвзято».

Известно, что в день аварии шотландец прошел техосмотр и надеялся, что этого ему хватит на приличное время. Как бы то ни было, машина получила такие повреждения, что водителя могли забрать уже совсем в другом состоянии. По словам полицейских, разница между поврежденным ветровым стеклом и самим мужчиной составила всего в несколько дюймов.