Критики назвали плюсы и минусы спецвыпуска «Друзей»

Лос-Анджелес, 27 мая. HBO Max выпустил специальный эпизод «Друзья: Воссоединение» знаменитого ситкома. В рамках новой серии звезды сериала собрались вместе спустя 17 лет после завершения съемок.

Долгожданная премьера состоялась на платформе HBO Max, зрители по всему миру ждали новой встречи с полюбившимися актерами. Выпуск прошел в формате ток-шоу и был без заранее подготовленного сценария.

Актеры, собравшись на одной площадке, обсудили работу над ситкомом, поделились своими историями со съемок и поучаствовали в тематических викторинах. Так, например, артисты воссоздали знаменитую сцену игры из четвертого сезона, когда Моника и Рэйчел проиграли свою квартиру друзьям.

Первые критики посмотрели эпизод и вынесли свой вердикт, назвав плюсы и минусы. Мнения разделились: некоторые отметили, что воссоединение стало лучшим за последние десять лет, а другие сказали, что сбор каста на одной площадке выглядел вымученным и ненужным. На сайте Rotten Tomatoes выпуск собрал 63% «свежести», а на агрегаторе Metacritic 69 баллов.

Критики считают, что воссоединение действительно работает, когда на экране появляются знакомые зрителям лица. Остальные участники, по их мнению, выглядят как люди, которые решили растянуть метраж. Многие упрекнули артистов в неискренности. Однако большинство все же остались довольны эпизодом, поскольку годами надеялись на новую встречу с персонажами.

В целом посмотревшие выпуск пришли к выводу, что он не является обязательным к просмотру для фанатов «Друзей». Его стоит посмотреть тем, хочет вновь увидеть своих любимчиков и вместе с ними немного окунуться в знакомую атмосферу.

Перед выходом выпуска звезды сериала признались, что во время съемок у них существовал запрет на близкие отношения. Актер Мэтью Перри рассказал, что продюсеры не разрешали им вступать в романтические отношения друг с другом.