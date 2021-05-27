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27 мая 20:21
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новостей
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
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Критики назвали плюсы и минусы спецвыпуска «Друзей»

Общество
Критики назвали плюсы и минусы спецвыпуска «Друзей»
Кадр из сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, 27 мая. HBO Max выпустил специальный эпизод «Друзья: Воссоединение» знаменитого ситкома. В рамках новой серии звезды сериала собрались вместе спустя 17 лет после завершения съемок.

Долгожданная премьера состоялась на платформе HBO Max, зрители по всему миру ждали новой встречи с полюбившимися актерами. Выпуск прошел в формате ток-шоу и был без заранее подготовленного сценария.

Актеры, собравшись на одной площадке, обсудили работу над ситкомом, поделились своими историями со съемок и поучаствовали в тематических викторинах. Так, например, артисты воссоздали знаменитую сцену игры из четвертого сезона, когда Моника и Рэйчел проиграли свою квартиру друзьям.

Первые критики посмотрели эпизод и вынесли свой вердикт, назвав плюсы и минусы. Мнения разделились: некоторые отметили, что воссоединение стало лучшим за последние десять лет, а другие сказали, что сбор каста на одной площадке выглядел вымученным и ненужным. На сайте Rotten Tomatoes выпуск собрал 63% «свежести», а на агрегаторе Metacritic 69 баллов.

Критики считают, что воссоединение действительно работает, когда на экране появляются знакомые зрителям лица. Остальные участники, по их мнению, выглядят как люди, которые решили растянуть метраж. Многие упрекнули артистов в неискренности. Однако большинство все же остались довольны эпизодом, поскольку годами надеялись на новую встречу с персонажами.

В целом посмотревшие выпуск пришли к выводу, что он не является обязательным к просмотру для фанатов «Друзей». Его стоит посмотреть тем, хочет вновь увидеть своих любимчиков и вместе с ними немного окунуться в знакомую атмосферу.

Перед выходом выпуска звезды сериала признались, что во время съемок у них существовал запрет на близкие отношения. Актер Мэтью Перри рассказал, что продюсеры не разрешали им вступать в романтические отношения друг с другом.

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сериал критика hbo друзья
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