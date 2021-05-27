Цены на золото превысили 1900 долларов за унцию

Москва, 27 мая. Котировки золота на мировом рынке впервые с начала 2021 года превысили уровень 1900 долларов за тройскую унцию, сообщает агентство Reuters.

Стоимость унции в ходе торгов росла на 0,5% и достигала 1910 долларов. Последний раз золото стоило дороже 1900 долларов за унцию 8 января. Рост цен на золото продолжается второй месяц подряд. За это время стоимость драгоценного металла увеличилась на 13,4%. До этого на протяжении семи месяцев котировки падали.

Подорожание золота до 1900 долларов отражает неустойчивость американского доллара на валютном рынке. Индекс доллара опустился до 89,53 пункта, что является минимальным значением с 7 января. За неполные два месяца американская валюта потеряла более 4%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, закрепляющее возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния в золото. Согласно документу, средства ФНБ можно будет размещать в Центробанке в золоте, которое традиционно считается защитным активом.