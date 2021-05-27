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27 мая 20:21
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новостей
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
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Этнокластер для развития креативных индустрий появится в Югре

Общество
Этнокластер для развития креативных индустрий появится в Югре
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Ханты-Мансийск, 27 мая. Власти Ханты-Мансийского автономного округа создадут этнокластер, который будет развивать креативные индустрии.

Представителям креативных индустрий оказывается финансовая помощь, заявил заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев. Он отметил, что власти также поддерживают проект в информационно-консультационном и имущественном форматах.

Колупаев рассказал, что работа началась с создания реестра участников креативных индустрий. Сейчас в него внесено более 300 субъектов, добавил он.

Департамент общественных связей региона отслеживает работу по поддержке гражданских инициатив, которые развивают территориальный маркетинг и брендинг. Также создают программы социального проектирования, передает издание «Новости Югры».

Ранее сообщалось, что власти Югры направят дополнительные 811 млн рублей на благоустройство. Бюджет, запланированный на реконструкцию общественных пространств Югры, увеличат.

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развитие югра этнокластер
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