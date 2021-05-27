Этнокластер для развития креативных индустрий появится в Югре

Ханты-Мансийск, 27 мая. Власти Ханты-Мансийского автономного округа создадут этнокластер, который будет развивать креативные индустрии.

Представителям креативных индустрий оказывается финансовая помощь, заявил заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев. Он отметил, что власти также поддерживают проект в информационно-консультационном и имущественном форматах.

Колупаев рассказал, что работа началась с создания реестра участников креативных индустрий. Сейчас в него внесено более 300 субъектов, добавил он.

Департамент общественных связей региона отслеживает работу по поддержке гражданских инициатив, которые развивают территориальный маркетинг и брендинг. Также создают программы социального проектирования, передает издание «Новости Югры».

Ранее сообщалось, что власти Югры направят дополнительные 811 млн рублей на благоустройство. Бюджет, запланированный на реконструкцию общественных пространств Югры, увеличат.