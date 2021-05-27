Воронежца осудили за реабилитацию нацизма на акции «Бессмертный полк»

Воронеж, 27 мая. Суд вынес приговор мужчине за реабилитацию нацизма при проведении всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» в 2020 году.

Следствие и суд установили, что житель Воронежа разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для дальнейшей трансляции снимка на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Приговором злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа, сумма которого не уточняется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тамбовчанина, который также пытался опубликовать снимок Гитлера, сообщало Федеральное агентство новостей. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.