Цены на газ в Европе снова подскочили до максимумов

Москва, 27 мая. Стоимость природного газа в Европе вновь выросла, пережив недавнее падение.

Европейский газ начал дорожать. Так, ценник энергоносителя на хабе в Нидерландах TTF поднимался до 333 долларов за 1000 куб. м. Ранее топливо дешевело до 290 долларов за 1000 куб. м, что являлось наиболее низким уровнем с начала 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Российская компания «Газпром» не стала бронировать допмощности с поставкой на июнь, чтобы переправлять энергоноситель через Украину. Известно, что размер дополнительной брони составлял 63,7 млн куб. м в сутки. Тем не менее корпорация купила 15 млн куб. м в сутки 17 мая.

Средняя стоимость газа на TTF с начала 2021 года равнялась 250 долларам за тыс. куб. м. Бюджет газовой компании на текущий год планировал экспортную цену в 170 долларов за тысячу «кубов».

В компании ранее указывали, что резервы европейских газовых хранилищ оставляют желать лучшего, так как темпы закачки топлива сильно отстают от уровня 2020 года.