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новостей
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
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Цены на газ в Европе снова подскочили до максимумов

Экономика
Цены на газ в Европе снова подскочили до максимумов
pixabay.com

Москва, 27 мая. Стоимость природного газа в Европе вновь выросла, пережив недавнее падение.

Европейский газ начал дорожать. Так, ценник энергоносителя на хабе в Нидерландах TTF поднимался до 333 долларов за 1000 куб. м. Ранее топливо дешевело до 290 долларов за 1000 куб. м, что являлось наиболее низким уровнем с начала 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Российская компания «Газпром» не стала бронировать допмощности с поставкой на июнь, чтобы переправлять энергоноситель через Украину. Известно, что размер дополнительной брони составлял 63,7 млн куб. м в сутки. Тем не менее корпорация купила 15 млн куб. м в сутки 17 мая.

Средняя стоимость газа на TTF с начала 2021 года равнялась 250 долларам за тыс. куб. м. Бюджет газовой компании на текущий год планировал экспортную цену в 170 долларов за тысячу «кубов».

В компании ранее указывали, что резервы европейских газовых хранилищ оставляют желать лучшего, так как темпы закачки топлива сильно отстают от уровня 2020 года.

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Газпром украина природный газ
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Все новости / Экономика / Цены на газ в Европе снова подскочили до максимумов
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