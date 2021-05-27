Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки

Москва, 27 мая. Запланированный на 27 мая пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесут на сутки из-за замечаний, которые были выявлены автоматикой.

Устранение неполадок потребует слив окислителя, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в космодроме.

Ракета «Союз-2.1б» должна была стартовать с разгонным блоком «Фрегат» в 20:43 с космодрома Восточный. Аппарат должен доставить на орбиту спутники связи OneWeb, которые будут отделяться в несколько этапов.

Предполагается, что спустя девять минут после старта отделится головная часть от третьей ступени. Согласно предварительной информации, вывод спутников на орбиту продлится 3 часа и 51 минуту.

Ранее сообщалось, что представители госкорпорации «Роскосмос» опубликовали видеоролик с процессом установки ракеты «Союз-2.1б».