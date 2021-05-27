Опубликованы данные о рекордном уровне бедности в Великобритании

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
Все новости
27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
Все новости

Опубликованы данные о рекордном уровне бедности в Великобритании

Экономика
Опубликованы данные о рекордном уровне бедности в Великобритании
pixabay.com  /  PD

Лондон, 27 мая. Британские СМИ рассказали о стремительном росте бедности в их стране и причинах ухудшения условий жизни ее населения.

После публикации очередной статьи в британском издании The Guardian вскрылась правда о бедности британцев. Об этом было рассказано в материале новостного портала «Лента.Ру». Источником отмечается, что такого высокого уровня бедности не было с начала XX века.

«По оценке Института исследований государственной политики, уровень бедности работающих семей вырос с 13 процентов в 1996 году до 17,4 процента в марте 2020, самого большого показателя с начала века», — сообщает иностранное издание.

В издании указывают, что причиной такого печального развития событий стали увеличение стоимости жилья, медленные темпы индексации зарплат, стремительное увеличение арендной платы, малые размеры социальных пособий, а также высокая стоимость услуг и товаров для детей. Последнее обстоятельство приводит к тому, что значительную часть бедных составляют члены многодетных семей. В итоге даже если оба родителя работают, то зачастую они оказываются не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни себе и своим детям. Также исследователи установили, что арендная плата за последние 25 лет в стране увеличилась в 1,5 раза, что значительно опережает рост уровня инфляции в Великобритании.

Ранее сообщалось о призыве простых британцев к США заняться своими делами и прекратить устраивать провокации в отношении России.

Вернуться назад

экономика британия доходы бедность
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 117524 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 77749 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 39633 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33856 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Угроза санкций Запада против Белоруссии толкнула ее в объятия России
Политика 23794 25 мая 2021
Угроза санкций Запада против Белоруссии толкнула ее в объятия России
Все новости / Экономика / Опубликованы данные о рекордном уровне бедности в Великобритании
Рейтинг@Mail.ru