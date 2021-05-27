Лондон, 27 мая. Британские СМИ рассказали о стремительном росте бедности в их стране и причинах ухудшения условий жизни ее населения.

После публикации очередной статьи в британском издании The Guardian вскрылась правда о бедности британцев. Об этом было рассказано в материале новостного портала «Лента.Ру». Источником отмечается, что такого высокого уровня бедности не было с начала XX века.

«По оценке Института исследований государственной политики, уровень бедности работающих семей вырос с 13 процентов в 1996 году до 17,4 процента в марте 2020, самого большого показателя с начала века», — сообщает иностранное издание.

В издании указывают, что причиной такого печального развития событий стали увеличение стоимости жилья, медленные темпы индексации зарплат, стремительное увеличение арендной платы, малые размеры социальных пособий, а также высокая стоимость услуг и товаров для детей. Последнее обстоятельство приводит к тому, что значительную часть бедных составляют члены многодетных семей. В итоге даже если оба родителя работают, то зачастую они оказываются не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни себе и своим детям. Также исследователи установили, что арендная плата за последние 25 лет в стране увеличилась в 1,5 раза, что значительно опережает рост уровня инфляции в Великобритании.

Ранее сообщалось о призыве простых британцев к США заняться своими делами и прекратить устраивать провокации в отношении России.