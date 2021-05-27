Егор Бероев рассказал о «мексиканских страстях» в браке с Ксенией Алферовой

Москва, 27 мая. Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова более 20 лет счастливы в браке. В откровенном интервью супруги признались, что порой сильно ссорятся, но всегда идут на примирение.

Артист отметил, что порой они с женой сильно ссорятся и спорят, но в итоге ради сохранения семьи мирятся. По словам Бероева, порой в их семье кипят настоящие «мексиканские страсти».

«Пытаемся развязать узелки, объяснить друг другу. Иногда это сложно, эмоции играют, как сказать, внутри горит все от возмущения. Возмущены же оба. Несправедливость», — рассказал артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

Алферова добавила, что за годы брака в их семье бывало всякое, но они ни разу даже не думали о разводе. Секрет их отношений прост, ведь главная задача пары — сохранить любовь. Актриса считает важным умением идти на компромисс и не забывать, что женщины — более мягкие создания, могут сглаживать углы при конфликте.

Сама знаменитость росла в творческой атмосфере с приемным отцом, известным актером Александром Абдуловым, и родной мамой, актрисой Ириной Алферовой. В одном из интервью Владимир Долинский откровенно рассказал подробности их романа.