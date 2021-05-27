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27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Егор Бероев рассказал о «мексиканских страстях» в браке с Ксенией Алферовой

Шоу-бизнес
Егор Бероев рассказал о «мексиканских страстях» в браке с Ксенией Алферовой
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 27 мая. Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова более 20 лет счастливы в браке. В откровенном интервью супруги признались, что порой сильно ссорятся, но всегда идут на примирение.

Артист отметил, что порой они с женой сильно ссорятся и спорят, но в итоге ради сохранения семьи мирятся. По словам Бероева, порой в их семье кипят настоящие «мексиканские страсти».

«Пытаемся развязать узелки, объяснить друг другу. Иногда это сложно, эмоции играют, как сказать, внутри горит все от возмущения. Возмущены же оба. Несправедливость», — рассказал артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

Алферова добавила, что за годы брака в их семье бывало всякое, но они ни разу даже не думали о разводе. Секрет их отношений прост, ведь главная задача пары — сохранить любовь. Актриса считает важным умением идти на компромисс и не забывать, что женщины — более мягкие создания, могут сглаживать углы при конфликте.

Сама знаменитость росла в творческой атмосфере с приемным отцом, известным актером Александром Абдуловым, и родной мамой, актрисой Ириной Алферовой. В одном из интервью Владимир Долинский откровенно рассказал подробности их романа.

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семья алферова бероев
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Все новости / Шоу-бизнес / Егор Бероев рассказал о «мексиканских страстях» в браке с Ксенией Алферовой
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