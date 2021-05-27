Набиуллина заявила об эффективности программы льготной ипотеки

Москва, 27 мая. Программа субсидирования ипотечных ставок была эффективна в условиях кризиса, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Однако, по ее мнению, антикризисные меры на рынке ипотечного кредитования нужно постепенно сворачивать. В противном случае на рынке недвижимости возможно возникновение рисков так называемых пузырей.

Набиуллина полагает, что потенциал роста спроса на жилье за счет удешевления ипотеки практически исчерпан. Как она сообщила, дальнейшее расширение потребительского интереса возможно только при увеличении доходов населения темпами, опережающими подорожание жилья.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее оценил дальнейшие перспективы рынка недвижимости в России. Он подчеркнул, что достичь баланса между спросом и предложением на рынке можно за счет выдачи большего количества разрешений на строительство.