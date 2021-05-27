Польские подводники устроили скандал, раскрыв состояние последней субмарины в стране

Варшава, 27 мая. Моряки ВМС Польши в открытом письме рассказали, что могут пойти на дно вместе с подлодкой Orzeł, которую чиновники не спешат ремонтировать.

Обращение подводников опубликовала Gazeta Wyborcza. В обход командования они обратились к общественности и взывают о помощи. Экипаж ORP Orzeł пишет, что субмарина практически потеряла боеспособность. Проблемы с торпедным аппаратом, электропитанием и гидролокатором стали нормой. Более того, возникли сложности с балластными цистернами, из-за чего подводная лодка может затонуть в любую минуту.

«Каждый выход в море — рулетка. Субмарина дает течи, есть опасность затопления и, соответственно, гибели всего экипажа», — рассказывают моряки в письме, которое спровоцировало настоящий скандал.

Подводная лодка Orzeł является последней субмариной ВМС Польши. Попытки и устранить поломки силами моряков не имеют смысла, ведь даже корпус подлодки износился и дает течь. При этом чиновники не спешат тратить деньги на капитальный ремонт, как, впрочем, не желают и списывать субмарину. Экипаж заявляет, что таким отношением власти ставят на карту жизни подводников ради «бессмысленной маркетинговой кампании». Так, совсем недавно во время учений экипаж с трудом поднял судно на поверхность. Авторы обращения опасаются того, что в следующий раз им так не повезет.

Ранее Вооруженные силы Польши развернули крупные учения, подразумевавшие отработку столкновения с армией России. Как сообщает сайт 360tv.ru, маневры провалились. Зато польские власти не против забрать Галичину, воспользовавшись кризисом на Украине.