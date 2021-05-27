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27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Польские подводники устроили скандал, раскрыв состояние последней субмарины в стране

Армия
Польские подводники устроили скандал, раскрыв состояние последней субмарины в стране
Федеральное агентство новостей

Варшава, 27 мая. Моряки ВМС Польши в открытом письме рассказали, что могут пойти на дно вместе с подлодкой Orzeł, которую чиновники не спешат ремонтировать.

Обращение подводников опубликовала Gazeta Wyborcza. В обход командования они обратились к общественности и взывают о помощи. Экипаж ORP Orzeł пишет, что субмарина практически потеряла боеспособность. Проблемы с торпедным аппаратом, электропитанием и гидролокатором стали нормой. Более того, возникли сложности с балластными цистернами, из-за чего подводная лодка может затонуть в любую минуту.

«Каждый выход в море — рулетка. Субмарина дает течи, есть опасность затопления и, соответственно, гибели всего экипажа», — рассказывают моряки в письме, которое спровоцировало настоящий скандал.

Подводная лодка Orzeł является последней субмариной ВМС Польши. Попытки и устранить поломки силами моряков не имеют смысла, ведь даже корпус подлодки износился и дает течь. При этом чиновники не спешат тратить деньги на капитальный ремонт, как, впрочем, не желают и списывать субмарину. Экипаж заявляет, что таким отношением власти ставят на карту жизни подводников ради «бессмысленной маркетинговой кампании». Так, совсем недавно во время учений экипаж с трудом поднял судно на поверхность. Авторы обращения опасаются того, что в следующий раз им так не повезет.

Ранее Вооруженные силы Польши развернули крупные учения, подразумевавшие отработку столкновения с армией России. Как сообщает сайт 360tv.ru, маневры провалились. Зато польские власти не против забрать Галичину, воспользовавшись кризисом на Украине.

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польша ВМС Польши Orzeł
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