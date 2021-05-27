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27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Кировчан начнут штрафовать за некошеный борщевик и мытье личных авто во дворе

Общество
Кировчан начнут штрафовать за некошеный борщевик и мытье личных авто во дворе
 /  Невские Новости

Киров, 27 мая. Депутаты на пленарном заседании Заксобрания Кировской области (ОЗС) во втором чтении приняли поправки в региональный закон «Об административной ответственности».

Теперь жителей региона могут оштрафовать за мойку машины в неположенном месте, нескошенный борщевик, ремонт фасада здания с нарушениями и так далее. Минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей.

Однако зампред ОЗС Роман Титов заявил, что предложенная инициатива имеет множество недоработок. Например, теперь неясно, где мыть автомобили жителям деревень.

«Вы хотите обязать предпринимателей в районах бороться с борщевиком и косить траву под один размер, в то время как на муниципальных землях его никто не убирает», — добавил он.

Начальник правового управления Денис Самсонов ответил, что данный законопроект для муниципалитетов будет являться лишь инструментом. Так, он может приниматься по желанию и необходимости, пишет «Свойкировский.рф».

Ранее в Кирове решили организовать акцию по посадке молодых сосен. Планируется посадить 10 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

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киров штраф борщевик
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