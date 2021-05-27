Кировчан начнут штрафовать за некошеный борщевик и мытье личных авто во дворе

Киров, 27 мая. Депутаты на пленарном заседании Заксобрания Кировской области (ОЗС) во втором чтении приняли поправки в региональный закон «Об административной ответственности».

Теперь жителей региона могут оштрафовать за мойку машины в неположенном месте, нескошенный борщевик, ремонт фасада здания с нарушениями и так далее. Минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей.

Однако зампред ОЗС Роман Титов заявил, что предложенная инициатива имеет множество недоработок. Например, теперь неясно, где мыть автомобили жителям деревень.

«Вы хотите обязать предпринимателей в районах бороться с борщевиком и косить траву под один размер, в то время как на муниципальных землях его никто не убирает», — добавил он.

Начальник правового управления Денис Самсонов ответил, что данный законопроект для муниципалитетов будет являться лишь инструментом. Так, он может приниматься по желанию и необходимости, пишет «Свойкировский.рф».

Ранее в Кирове решили организовать акцию по посадке молодых сосен. Планируется посадить 10 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.