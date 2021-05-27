Спикер Рады Разумков не увидел поводов для всеукраинского референдума

Киев, 27 мая. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил об отсутствии правильно сформулированных вопросов для проведения всеукраинского референдума в ближайшее время.

Парламентарий не нашел вопросов, которые бы можно было вынести на всенародное голосование. Разумков выступил с соответствующим заявлением на украинском радио.

«Подходить к этим вопросам (подготовке референдума. — Прим. ФАН) нужно взвешенно: не выносить что-нибудь, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу», — сказал спикер Рады.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Предметом голосования могут стать общегосударственные вопросы.