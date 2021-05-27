Сенатор Пушков поставил на место президента Польши после слов о России

Москва, 27 мая. Президенту Польши Анджею Дуде нужно «посмотреть в зеркало» и оценить собственную политику. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда осадил президента Польши за слова о России. Анджей Дуда назвал РФ «ненормальной страной». По словам Пушкова, двусторонние отношения достигли низшей точки.

«Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв», — констатировал сенатор в беседе с газетой «Взгляд».

Пушков предложил внести Польшу в список недружественных стран. Сенатор напомнил, что Варшава поддерживала изоляцию Москвы, санкции, а также пыталась помешать строительству «Северного потока — 2».

Профессор Лев Клепацкий указал на деградацию политической элиты Польши после слов Дуды о России. Эксперт уверен, что его заявление говорит о низком культурном уровне главных людей страны.