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27 мая 21:49
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новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
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21:00
Общество
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«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой

Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
Федеральное агентство новостей  / 

«Умное голосование» позиционирует себя как электоральная стратегия, основная цель которой обеспечить поражение условных кандидатов «от власти», под которыми создатели понимают как выдвиженцев от «Единой России», так и самовыдвиженцев так или иначе поддержанных партией или представителями исполнительной власти. Этот результат должен достигаться путем поддержки любого «второго» кандидата, то есть любого кандидата, вне зависимости от взглядов и программы, который, по социологическим опросам, имеет наибольший шанс выиграть выборы.

Претензий к такой стратегии можно выдвинуть много, начиная от того, что на муниципальных или региональных компаниях невозможно найти или сделать точную социологию, и заканчивая тем, что команда Навального, управляющая проектом, может поддерживать, не как заявлено, наиболее успешных кандидатов, а наиболее лояльных и приближенных к руководству проекта.

Однако не это главная проблема данной стратегии. «Умное голосование» противопоставляется самой сути политической системы, ответственной идеологической политике. Каждая политическая партия, каждый кандидат является носителем определенной идеологии и идет на выборы с определенной программы. Избиратель голосует не только и не столько за персоналии, сколько за идеи и взгляды, этими персоналиями выражаемые.

И здесь, кстати, не обязательно выиграть выборы, чтобы повлиять на ситуацию в стране: так, если, например, на выборах главы какого-то субъекта неожиданно высокий результат показывают зеленые кандидаты, выигравший политик понимает, что экологические проблемы волнуют жителей региона сильно, и будет работать с экологической повесткой, решать проблемы более активно, чтобы на следующих выборах эти избиратели поддержали его.

В этом и есть суть политики — каждый поддерживает идеологически близких политиков и партии и за счет этого старается продвинуть реформы и предложения, этими партиями и политиками предлагаемые.

Но тут на арену выходит «Умное голосование», которое предлагает поддерживать людей без разбора, безотносительно взглядов и позиций.

Во-первых, самим избирателям, если они решат следовать рекомендациям УГ, придется зачастую голосовать за кандидатов, которых они не поддерживают, или с которыми они даже не согласны.

Во-вторых, результаты выборов в таком случае не будут достоверно отражать общественные настроения, и люди не получат точного представительства своих взглядов, не смогут показать публичную поддержку тем программам и ценностям, в которые они верят.

Это удар по ответственной политике — политике не просто «против», а политике, предлагающей альтернативу, программы и взгляды, но такая политика и пугает команду Навального, в ней они чувствуют себя некомфортно, потому что дальше пары громких лозунгов ничего у них нет.

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навальный умное голосование никита ляховецкий
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