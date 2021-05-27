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27 мая 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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МИД РФ призвал Армению и Азербайджан решить приграничный конфликт мирным путем

  /   Обновлено: 27 мая 2021 19:48
Армия
МИД РФ призвал Армению и Азербайджан решить приграничный конфликт мирным путем
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 мая. Россия готова оказать содействие в процессе мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ по ситуации на границе с Азербайджаном. Во время заседания Совета безопасности с участием глав трех парламентских фракций премьер предложил разместить у приграничной зоны российских наблюдателей.

В свою очередь, с российской стороны был подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем.

Кроме того, Пашинян подчеркнул, что ситуация на границе продолжает оставаться напряженной и взрывоопасной.

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Армения мид рф азербайджан
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