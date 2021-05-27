МИД РФ призвал Армению и Азербайджан решить приграничный конфликт мирным путем

Москва, 27 мая. Россия готова оказать содействие в процессе мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ по ситуации на границе с Азербайджаном. Во время заседания Совета безопасности с участием глав трех парламентских фракций премьер предложил разместить у приграничной зоны российских наблюдателей.

В свою очередь, с российской стороны был подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем.

Кроме того, Пашинян подчеркнул, что ситуация на границе продолжает оставаться напряженной и взрывоопасной.