Полиция Японии арестовала пожилую японку за труп сына в квартире

Токио, 27 мая. Пожилая японка была арестована после того, как задала полицейским вопрос о трупе ее сына. Женщина поинтересовалась, что ей делать с гниющими останками родственника.

Трагедия случилась в районе Асаминами в Хиросиме, где 76-летняя японка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с необычной просьбой. По словам женщины, она не знала, что делать с гниющим трупом ее сына, сообщает The Fox News.

Как рассказали в полиции, их вызвала сама Тошико У., позвонив из квартиры, в которой проживала с сыном. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они столкнулись с отвратительным запахом, который источали разлагающиеся останки 53-летнего Кендзи.

«Мы обнаружили, что ее сын, скорее всего, умер 10 или около того дней назад, в середине мая», — заявили полицейские.

По словам стражей порядка, тело мужчины лежало на футоне с множественными порезами на шее. Причина смерти японца до сих пор неясна. Пока не получены результаты вскрытия, полиция не обнародовала никаких подробностей об обстоятельствах смерти 53-летнего мужчины. Его пожилую мать арестовали по подозрению в нарушении закона, запрещающего человеку причинять вред останкам, оставлять труп дома или владеть им. Расследование продолжается.