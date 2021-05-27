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27 мая 20:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Полиция Японии арестовала пожилую японку за труп сына в квартире

Происшествия
Полиция Японии арестовала пожилую японку за труп сына в квартире
pixabay.com

Токио, 27 мая. Пожилая японка была арестована после того, как задала полицейским вопрос о трупе ее сына. Женщина поинтересовалась, что ей делать с гниющими останками родственника.

Трагедия случилась в районе Асаминами в Хиросиме, где 76-летняя японка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с необычной просьбой. По словам женщины, она не знала, что делать с гниющим трупом ее сына, сообщает The Fox News.

Как рассказали в полиции, их вызвала сама Тошико У., позвонив из квартиры, в которой проживала с сыном. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они столкнулись с отвратительным запахом, который источали разлагающиеся останки 53-летнего Кендзи.

«Мы обнаружили, что ее сын, скорее всего, умер 10 или около того дней назад, в середине мая», — заявили полицейские.

По словам стражей порядка, тело мужчины лежало на футоне с множественными порезами на шее. Причина смерти японца до сих пор неясна. Пока не получены результаты вскрытия, полиция не обнародовала никаких подробностей об обстоятельствах смерти 53-летнего мужчины. Его пожилую мать арестовали по подозрению в нарушении закона, запрещающего человеку причинять вред останкам, оставлять труп дома или владеть им. Расследование продолжается.

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япония труп смерть гибель
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Все новости / Происшествия / Полиция Японии арестовала пожилую японку за труп сына в квартире
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