Четыре новые машины от АвтоВАЗа появятся в России

Тольятти, 27 мая. Волжский автозавод к 2025 году готовится представить сразу четыре новых автомобиля. Новинки преимущественно будут оснащаться российскими двигателями на 1,6 и 1,8 литра.

Все модели будут базироваться на модульной архитектуре CMF-B. Об этом сообщает тольяттинское издание «Волжский Автостроитель».

В числе анонсированных на ближайшие годы вазовских новинок значатся новое поколение Lada Niva, кроссовер из C-сегмента, а также совершенно новые бестселлеры Vesta и Granta.

Кроме того, производитель «АвтоВАЗ» объявил о продаже машин Lada Granta с улучшенным информационно-развлекательным комплексом нового поколения. Стоимость автомобиля с мультимедийной системой EnjoyY в стандартной комплектации Comfort находится на уровне 638,9 тысячи рублей.