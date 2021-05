Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине

Риторика Эрдогана против Израиля и США не помогает Палестине; Анкара пытается убедить Россию возобновить чартерные рейсы на турецкие курорты; почти половина турок считают откровения криминального авторитета о связях с властями важными; 70% турецкой молодежи не имеют работы и зависят от своих семей. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Уровень самоубийств в Турции резко вырос из-за экономических проблем, социальной несправедливости и отсутствия государственной поддержки во время пандемии COVID-19 в отношении молодежи, женщин, а также малого и среднего бизнеса.

Финансовые проблемы, коммерческие неудачи и бедность были определены как основные причины 5806 случаев самоубийств в Турции в период с 2002 по 2019 годы.

С начала пандемии COVID-19 сообщения о самоубийствах из-за финансовых проблем вызвали жаркие споры среди общественности и оппозиции Турции. По данным союза музыкантов Müzik-Sen, более 100 музыкантов покончили жизнь самоубийством или погибли с начала пандемии.

За последние четыре месяца 434 гражданина Турции покончили жизнь самоубийством.

Правительство обвиняют в том, что оно не поддерживает граждан и средний бизнес, помогая при этом тем крупным корпорациям, которые близки к правящей партии.

Суд в городе Эдирне постановил разрешить главной оппозиционной Республиканской народной партии повторно вывесить свой плакат о пропавших из валютных резервов Центрального банка Турции 128 млрд долларов.

В апреле правоохранительные органы организовали обыски в офисах РНП по всей Турции, сняв транспаранты, плакаты и рекламные баннеры о пропавших средствах.

Представитель оппозиционной партии в Эдирне Февзи Пекканлы заявил, что решение суда вопреки желанию партии Реджепа Тайипа Эрдогана в пользу оппозиции стало первым случаем такого рода в Турции.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, потребительское доверие в Турции упало до самого низкого уровня с мая 2019 года.

Настроения среди потребителей ухудшились до 77,3 пунктов в этом месяце с 80,2 пунктов в апреле, сообщает Статистический институт Турции. Любое значение ниже 100 баллов отражает пессимизм. В марте индекс составлял 86,7 пункта.

Спад был обусловлен неоправдавшимися финансовыми ожиданиями домовладельцев и перспективами общей экономической ситуации в стране, как показывают данные.

Снижение стоимости лиры — валюта потеряла 14% своей стоимости по отношению к доллару с середины марта — и годовая инфляция, которая в апреле ускорилась до 17,1%, также оказали давление на потребительские расходы.

Семь из десяти граждан Турции в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы и, следовательно, находятся на иждивении своих родителей. Об этом заявила оппозиционная Республиканская народная партия.

Как сообщает Bloomberg, поддержка правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Эрдогана достигла рекордно низкого уровня в прошлом месяце, поскольку общественность теряет веру в то, что Анкара может справиться с экономической ситуацией.

Увольнение Эрдоганом главы Центрального банка в марте стало переломным моментом для избирателей.

Наджи Агбал был уволен спустя пять месяцев после назначения из-за разногласий с президентом Турции, что вызвало падение турецкой лиры более чем на 16%. С тех пор лира продолжила терять позиции, достигнув рекордно низкого уровня.

По данным ежемесячного общественного опроса, проведенного в апреле организацией Metropoll Research, до 27% турок не могут удовлетворить свои основные потребности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил четвертого представителя Центрального банка Турции за последние два месяца.

Четверо из семи членов комитета по денежно-кредитной политике были уволены с 20 марта, когда Эрдоган шокировал финансовые рынки, заменив Наджи Агбала новым главой Сахапом Кавджиоглу. Доверие к Центральному банку Турции сильно подорвано из-за частой смены руководства в последние годы.

По словам председателя Турецкой ассоциации обанкротившихся владельцев бизнеса (TİEMEDER) Тунджера Йылдыза, количество обращений в их организацию увеличилось более чем вдвое с начала пандемии COVID-19 и теперь сама организация рискует стать банкротом, поскольку их ресурсы не удовлетворяют спросу на помощь.

Йылдыз отметил, что ассоциация выросла с 2000 членов в 2019 году до более чем 5000 в 2021 году.

Согласно новому исследованию компании IEA, около 40% турок считают обвинения криминального авторитета Седата Пекера о связях государственных чиновников с организованной преступностью важными и достойными внимания.

Опрос показал, что 24% турок считают утверждения Пекера правдой, а еще 15% находят их важными, но нуждающимися в проверке.

Почти такое же количество турок, принявших участие в опросе — 38% — сказали, что они не слышали о заявлениях Пекера. Чуть более 11% утверждают, что лично не смотрели видео, но слышали о них в СМИ.

Пекер выдвинул обвинения в адрес ряда высокопоставленных чиновников правящей Партии справедливости и развития (ПСР), включая министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и одного из его предшественников Мехмета Агара. С тех пор как 2 мая Пекер начал публиковать видеоролики, они собрали на YouTube более 60 миллионов просмотров.

Корреспондент турецкого информационного агентства Anadolu Мусаб Туран был уволен после вопроса о наличии связей у главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с организованной преступностью.

Ранее один из турецких криминальных авторитетов Седат Пекер, пребывающий за границей, обвинил бывших и действующих высокопоставленных чиновников Турции в контактах с мафией. Среди названных был и Сойлу, который, по словам Пекера, помог ему отбыть из страны и избежать ареста.

Риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля на фоне недавнего конфликта в Газе не помогла палестинскому делу, заявил бывший министр иностранных дел Турции Ясар Якис.

В обзоре для Arab News Якис пишет, что вместо того, чтобы продвигать идею защиты прав и жизней палестинцев, резкие заявления Эрдогана нанесли ущерб этим усилиям. В частности, Якис раскритиковал Эрдогана за конкретные высказывания в адрес Израиля, а также за высказывания в адрес президента США Джо Байдена.

#OPINION: #Erdogan’s harsh narrative toward #Biden on #Israel was the last thing needed. #Turkey has to use extremely delicate diplomacy to return its relations with the #US to a semblance of normality, writes @yakis_yasar https://t.co/flaWloPTxO