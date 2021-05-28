Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине

Риторика Эрдогана против Израиля и США не помогает Палестине; Анкара пытается убедить Россию возобновить чартерные рейсы на турецкие курорты; почти половина турок считают откровения криминального авторитета о связях с властями важными; 70% турецкой молодежи не имеют работы и зависят от своих семей. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Количество самоубийств в Турции стремительно растет на фоне финансовых затруднений

Уровень самоубийств в Турции резко вырос из-за экономических проблем, социальной несправедливости и отсутствия государственной поддержки во время пандемии COVID-19 в отношении молодежи, женщин, а также малого и среднего бизнеса.

Финансовые проблемы, коммерческие неудачи и бедность были определены как основные причины 5806 случаев самоубийств в Турции в период с 2002 по 2019 годы.

С начала пандемии COVID-19 сообщения о самоубийствах из-за финансовых проблем вызвали жаркие споры среди общественности и оппозиции Турции. По данным союза музыкантов Müzik-Sen, более 100 музыкантов покончили жизнь самоубийством или погибли с начала пандемии.

За последние четыре месяца 434 гражданина Турции покончили жизнь самоубийством.

Правительство обвиняют в том, что оно не поддерживает граждан и средний бизнес, помогая при этом тем крупным корпорациям, которые близки к правящей партии.

Dört ayda 434 vatandaşımız intihar etmiş. Hiç umurlarında değil ! — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) May 26, 2021

Турецкий суд снял запрет на баннеры о пропавших 128 миллиардах

Суд в городе Эдирне постановил разрешить главной оппозиционной Республиканской народной партии повторно вывесить свой плакат о пропавших из валютных резервов Центрального банка Турции 128 млрд долларов.

'128 milyar dolar nerede?' afişlerine ilişkin mahkeme kararı belli oldu CHP Edirne İl Başkanlığı’nın asmış olduğu ve savcılık kararıyla 13 Nisan’da kaldırılan “128 milyar dolar nerede” afişi hakkında Edirne'de el koyma kararı kaldırıldığı açıklandı. https://t.co/K6adB8onY4 pic.twitter.com/eLtTVFfbLp — TR TUBE (@TR__Tube) May 24, 2021

В апреле правоохранительные органы организовали обыски в офисах РНП по всей Турции, сняв транспаранты, плакаты и рекламные баннеры о пропавших средствах.

Представитель оппозиционной партии в Эдирне Февзи Пекканлы заявил, что решение суда вопреки желанию партии Реджепа Тайипа Эрдогана в пользу оппозиции стало первым случаем такого рода в Турции.

Доверие потребителей в Турции упало до двухлетнего минимума

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, потребительское доверие в Турции упало до самого низкого уровня с мая 2019 года.

Настроения среди потребителей ухудшились до 77,3 пунктов в этом месяце с 80,2 пунктов в апреле, сообщает Статистический институт Турции. Любое значение ниже 100 баллов отражает пессимизм. В марте индекс составлял 86,7 пункта.

Спад был обусловлен неоправдавшимися финансовыми ожиданиями домовладельцев и перспективами общей экономической ситуации в стране, как показывают данные.

Снижение стоимости лиры — валюта потеряла 14% своей стоимости по отношению к доллару с середины марта — и годовая инфляция, которая в апреле ускорилась до 17,1%, также оказали давление на потребительские расходы.

Семьдесят процентов турецкой молодежи не имеют работы и зависят от своих семей

Семь из десяти граждан Турции в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы и, следовательно, находятся на иждивении своих родителей. Об этом заявила оппозиционная Республиканская народная партия.

‘Her on gençten yedisi çalışamadığı için ailesine mahcup. İş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayan üniversite mezunu sayısı 272 bine çıktı.' https://t.co/r4gYMnzYzS — duvaR (@gazeteduvar) May 19, 2021

Поддержка Эрдогана на рекордно низком уровне на фоне роста опасений по поводу экономики

Как сообщает Bloomberg, поддержка правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Эрдогана достигла рекордно низкого уровня в прошлом месяце, поскольку общественность теряет веру в то, что Анкара может справиться с экономической ситуацией.

Увольнение Эрдоганом главы Центрального банка в марте стало переломным моментом для избирателей.

Наджи Агбал был уволен спустя пять месяцев после назначения из-за разногласий с президентом Турции, что вызвало падение турецкой лиры более чем на 16%. С тех пор лира продолжила терять позиции, достигнув рекордно низкого уровня.

По данным ежемесячного общественного опроса, проведенного в апреле организацией Metropoll Research, до 27% турок не могут удовлетворить свои основные потребности.

Эрдоган освободил от должности еще одного заместителя председателя ЦБ Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил четвертого представителя Центрального банка Турции за последние два месяца.

Четверо из семи членов комитета по денежно-кредитной политике были уволены с 20 марта, когда Эрдоган шокировал финансовые рынки, заменив Наджи Агбала новым главой Сахапом Кавджиоглу. Доверие к Центральному банку Турции сильно подорвано из-за частой смены руководства в последние годы.

Турецкая ассоциация банкротства рискует обанкротиться на фоне COVID-19

По словам председателя Турецкой ассоциации обанкротившихся владельцев бизнеса (TİEMEDER) Тунджера Йылдыза, количество обращений в их организацию увеличилось более чем вдвое с начала пандемии COVID-19 и теперь сама организация рискует стать банкротом, поскольку их ресурсы не удовлетворяют спросу на помощь.

Йылдыз отметил, что ассоциация выросла с 2000 членов в 2019 году до более чем 5000 в 2021 году.

Сорок процентов турок считают откровения криминального авторитета Пекера важными

Согласно новому исследованию компании IEA, около 40% турок считают обвинения криминального авторитета Седата Пекера о связях государственных чиновников с организованной преступностью важными и достойными внимания.

Опрос показал, что 24% турок считают утверждения Пекера правдой, а еще 15% находят их важными, но нуждающимися в проверке.

Почти такое же количество турок, принявших участие в опросе — 38% — сказали, что они не слышали о заявлениях Пекера. Чуть более 11% утверждают, что лично не смотрели видео, но слышали о них в СМИ.

Пекер выдвинул обвинения в адрес ряда высокопоставленных чиновников правящей Партии справедливости и развития (ПСР), включая министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и одного из его предшественников Мехмета Агара. С тех пор как 2 мая Пекер начал публиковать видеоролики, они собрали на YouTube более 60 миллионов просмотров.

Агентство Anadolu уволило журналиста за вопрос о связях криминального авторитета и главы МВД

Корреспондент турецкого информационного агентства Anadolu Мусаб Туран был уволен после вопроса о наличии связей у главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с организованной преступностью.

Ранее один из турецких криминальных авторитетов Седат Пекер, пребывающий за границей, обвинил бывших и действующих высокопоставленных чиновников Турции в контактах с мафией. Среди названных был и Сойлу, который, по словам Пекера, помог ему отбыть из страны и избежать ареста.

İki Bakan'a Süleyman Soylu hakkında soru sorduğu için AA'dan kovulan Musab Turan'dan yeni açıklama:



Belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilimhttps://t.co/gXmXjamImn pic.twitter.com/JAgdbuaA4J — KararHaber (@KararHaber) May 23, 2021

Риторика Эрдогана против Израиля и США бесполезна для дела Палестины

Риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля на фоне недавнего конфликта в Газе не помогла палестинскому делу, заявил бывший министр иностранных дел Турции Ясар Якис.

В обзоре для Arab News Якис пишет, что вместо того, чтобы продвигать идею защиты прав и жизней палестинцев, резкие заявления Эрдогана нанесли ущерб этим усилиям. В частности, Якис раскритиковал Эрдогана за конкретные высказывания в адрес Израиля, а также за высказывания в адрес президента США Джо Байдена.

«Эти резкие заявления были последним, что стоило бы делать, — написал Якис. — Турции необходимо использовать чрезвычайно деликатную дипломатию, чтобы вернуть свои отношения с США к подобию нормальности».

#OPINION: #Erdogan’s harsh narrative toward #Biden on #Israel was the last thing needed. #Turkey has to use extremely delicate diplomacy to return its relations with the #US to a semblance of normality, writes @yakis_yasar https://t.co/flaWloPTxO — Arab News (@arabnews) May 23, 2021

Эрдоган пообещал продолжить демонстрировать миру меняющуюся карту Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «весь мир должен знать, что такое это террористическое государство Израиль» и пообещал продолжить демонстрировать миру, как изменилась карта Палестины с начала израильской оккупации.

Ранее он призывал разместить международные силы безопасности в Палестине для сдерживания Израиля.

Эрдоган раскритиковал систему распределения вакцин от коронавируса в мире

Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на первом Глобальном саммите по здравоохранению заявил, что 80% от общего объема произведенных доз вакцины в мире получены людьми с высоким или средним уровнем дохода. По его мнению, сейчас наблюдается «серьезная несправедливость» в вопросе доступа к препаратам от COVID-19.

Глава МИД Турции провел переговоры с главой Госдепа США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вечером 21 мая провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Согласно дипломатическим источникам, коллеги обсудили двусторонние отношения, заседание Генассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также объявление режима прекращения огня в Секторе Газа и последующие события.

«Дальнейшее сотрудничество с нашим союзником по НАТО Турцией по общим приоритетным вопросам играет первостепенное значение. Я также заявил о нашей поддержке конструктивных переговоров с Грецией и подчеркнул важность демократии и прав человека», — прокомментировал разговор госсекретарь США в своем Twitter-аккаунте.

????ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.



????“Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım.”https://t.co/wqgCrHHCfX pic.twitter.com/M6r0qLjTbl — dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 22, 2021

Турция может расширить бурение в Восточном Средиземноморье несмотря на территориальные споры

Министр энергетики Турции Фатих Денмез заявил, что Турция может пробурить больше скважин в поисках газа в Восточном Средиземноморье. В прошлом году поисковые и буровые работы Анкары привели к кризису между Грецией и Кипром.

Турция уже открыла восемь скважин в этом регионе, сказал Денмез, добавив, что, хотя есть признаки наличия природного газа, никаких экономически значимых открытий не было.

Министр также заявил, что Турция обнаружила три новых месторождения природного газа.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız 3 petrol kuyusu keşfettik https://t.co/hOUNjZVKOp pic.twitter.com/tSQ6AWozqK — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 27, 2021

ВС Турции нейтрализовали более 1100 членов РПК

С начала 2021 года Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 1100 членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая объявлена в стране террористической организацией. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства особо отметил, что в ходе турецкой антитеррористической операции, начавшейся 23 апреля на севере Ирака, было ликвидировано 124 члена РПК.

Акар также напомнил, что в мае турецкими ВС был нейтрализован Софи Нуреттин — один из бывших руководителей курдских «Сирийских демократических сил».

Анкара пытается убедить Россию возобновить чартеры на турецкие курорты

Турция обратилась к России с призывом возобновить полеты в курортные регионы страны. Анкара предлагает Москве особую модель, позволяющую создать условия для безопасных путешествий.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в рамках данной инициативы можно прежде всего восстановить сообщение с курортными регионами: Антальей, Бодрумом, Даламаном и Измиром.

По словам Эрсоя, данная тактика турецких властей уже применялась в отношении туристов из Германии и оказалась эффективна.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции и распространения новых штаммов COVID-19 Россия с 15 апреля приостановила полеты в эту страну.

✈ Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Uçuşlar karşılıklı başlıyor



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların kısa sürede karşılıklı olarak başlayabileceği müjdesini verdi. https://t.co/EgxJQA1THb pic.twitter.com/CIYtUrIP6Q — Haber 7 (@Haber7) May 24, 2021

Турция заявила, что не признает выборы в Сирии

Президентские выборы в Сирии носят нелегитимный характер и не отражают свободную волю народа, подчеркивается в заявлении МИД Турции.

В документе отмечается, что выборы якобы организованы в несвободных и несправедливых условиях, а поэтому несовместимы с содержанием и духом резолюции №2254 Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта.

Турецкий МИД также считает, что голосование в соседней стране «демонстрирует неискренний подход властей к политическому процессу».

Suriye seçimleri başladı: Halk, 10 yıllık iç çatışmalara rağmen geniş katılımla sandık başında https://t.co/q0usrUgP6D pic.twitter.com/5TY3hz4W0q — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2021

Полиция задержала игиловца в 500 метрах от консульства США в Стамбуле

Мужчина, подозреваемый в членстве в организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), был задержан примерно в 500 метрах от консульства США в Стамбуле во время операции правоохранительных органов.

Полиция провела рейды в 20 домах в десяти районах Стамбула и задержала несколько человек по обвинениям в террористической деятельности. Один из адресов находился в районе Сарыер, вблизи консульства США, на верхнем этаже четырехэтажного здания.

IŞİD şüphelisi ABD Başkonsolosluğu'nun 500 metre yakınında gözaltına alındıhttps://t.co/BMWT755uXM pic.twitter.com/1tjzWH3rwz — Demokrat Haber (@DemokratHaber) May 20, 2021

Сирийцы штурмовали пограничный пост в турецком Рейханлы

Группа сирийцев, проживающих в лагере беженцев Атме, совершила набег на пограничный пост в городе Рейханлы самой южной провинции Турции — Хатая.

Сотни сирийцев совершили набег на контрольно-пропускной пункт Турции, бросив в него взрывчатку. Кроме того, нападавшие сожгли пшеничные поля вблизи границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.