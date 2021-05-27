Анджелина Джоли обсудила ситуацию в Белоруссии с писательницей Алексиевич

Москва, 27 мая. Голливудская актриса Анджелина Джоли обсудила с писательницей Светланой Алексиевич ситуацию в Белоруссии.

Известно, что беседа состоялась 27 мая. На встрече, которую организовала Международная правозащитная организация Amnesty International, Джоли выступила в качестве посла доброй воли ООН.

По словам актрисы, она обеспокоена «давлением» на детский хоспис в Гродно, за ситуацией с которым она активно следит. Джоли также сообщила, что прочитала книгу Алексиевич «У войны не женское лицо», которая оставила ее под большим впечатлением.

Алексиевич в свою очередь рассказала об истории 17-летнего Никиты Золотарева, который отбывает наказание в гомельском СИЗО. Писательница назвала его «политзаключенным». Общение Алексиевич и Джоли длилось не менее двух часов.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич жестко раскритиковал нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Он назвал ее графоманкой и «позором белорусского народа».