Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году

Лос-Анджелес, 27 мая. Стала известна дата проведения 94-й церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» в следующем году. Организаторы заявили, что решили сдвинуть сроки.

Американская академия кинематографических искусств и наук приняла решение не проводить событие в феврале 2022 года, чтобы не конкурировать со значимыми спортивными событиями. В этом месяце состоятся зимние Олимпийские игры и Суперкубок.

По решению организаторов кинопремия пройдет в ночь на 27 марта. Полные правила новой церемонии и сроки подачи заявок будут объявлены в июне, сообщает издание Deadline.

В этом году вручение кинонаград прошло в ночь с 25 на 26 апреля. 93-я церемония установила антирекорд по количеству зрителей и подверглась массовой критике. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «Оскар» переживает глубокий кризис.