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27 мая 20:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Священнослужители оценили шутку папы римского о том, что «Бразилию не спасти»

Общество
Священнослужители оценили шутку папы римского о том, что «Бразилию не спасти»
Pr Scr vaticannews.va  /  пресс-служба Ватикана

Рио-де-Жанейро, 27 мая. Папа римский Франциск рассмешил двух бразильских священнослужителей, которые попросили его помолиться за народ республики.

Видеозапись неформальной встречи с понтификом опубликовал в своем Instagram-аккаунте священник Жоау Паулу Виктор. Так, в ответ на просьбу Франциск произнес: «Вам нет спасения».

«Слишком много кашасы и мало молитв», — сказал он, после чего начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника.

Отмечается, что кашаса — это бразильский национальный крепкий алкогольный напиток. Однако священнослужители еще несколько раз после проповеди останавливались на улице, чтобы посмеяться над шуткой.

Ранее папа римский начал молитвенный «марафон» о завершении пандемии коронавируса. Он открыл святой молебен 1 мая перед иконой Пресвятой Девы Марии.

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бразилия папа римский шутка
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Все новости / Общество / Священнослужители оценили шутку папы римского о том, что «Бразилию не спасти»
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