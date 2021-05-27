Священнослужители оценили шутку папы римского о том, что «Бразилию не спасти»

Рио-де-Жанейро, 27 мая. Папа римский Франциск рассмешил двух бразильских священнослужителей, которые попросили его помолиться за народ республики.

Видеозапись неформальной встречи с понтификом опубликовал в своем Instagram-аккаунте священник Жоау Паулу Виктор. Так, в ответ на просьбу Франциск произнес: «Вам нет спасения».

«Слишком много кашасы и мало молитв», — сказал он, после чего начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника.

Отмечается, что кашаса — это бразильский национальный крепкий алкогольный напиток. Однако священнослужители еще несколько раз после проповеди останавливались на улице, чтобы посмеяться над шуткой.

Ранее папа римский начал молитвенный «марафон» о завершении пандемии коронавируса. Он открыл святой молебен 1 мая перед иконой Пресвятой Девы Марии.