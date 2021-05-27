Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 27 мая. Жители восьми районов столицы ЦАР вышли на многотысячный митинг против присутствия в государстве многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Акцию организовало движение «Патриоты».

Около 10 000 демонстрантов пришли к штаб-квартире МИНУСКА в центре Банги, чтобы напомнить о деструктивном влиянии организации на ситуацию в ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

«Миротворцы не в состоянии защитить центральноафриканцев в соответствии со своим мандатом. Они находятся здесь уже 6 лет, но не добились какого-либо результата. Сегодня все стали свидетелями того, что делают Вооруженные силы ЦАР и союзники. Глава МИНУСКА Манкер Ндиай не должен вмешиваться во внутренние дела центральноафриканцев. Мы осуждаем пособничество миротворцев вооруженным группам. Вот почему мы не хотим их присутствия», — заявил лидер движения «Патриоты» Мексан Ндора.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Также собравшиеся выразили поддержку главе Республики Фостен-Арканжу Туадера, который отказался от переговоров с боевиками и взял курс на восстановление стабильности в государстве.

«Сегодня президент Туадера освобождает нашу страну. Поэтому мы, молодые люди, поддерживаем его в борьбе, которую он ведет. Туадера — Моисей ЦАР», — резюмировал Мексан Ндора.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Демонстрация у здания МИНУСКА прошла накануне Дня миротворца Организации Объединенных Наций, который отмечается 29 мая. Однако центральноафриканцы уже неоднократно убеждались, что сотрудники миссии ООН не соответствуют своему званию. Вместо борьбы за мир, «голубые каски» ведут диалог с радикалами, разрозненные группы которых все еще остаются в ЦАР.

Граждане республики уверены, что именно миротворцы снабжают бандитов минами, использование которых участилось после разгрома действовавших в стране группировок.