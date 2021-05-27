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27 мая 20:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
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Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР

ЦАР
Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 27 мая. Жители восьми районов столицы ЦАР вышли на многотысячный митинг против присутствия в государстве многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Акцию организовало движение «Патриоты».

Около 10 000 демонстрантов пришли к штаб-квартире МИНУСКА в центре Банги, чтобы напомнить о деструктивном влиянии организации на ситуацию в ЦАР.

Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

«Миротворцы не в состоянии защитить центральноафриканцев в соответствии со своим мандатом. Они находятся здесь уже 6 лет, но не добились какого-либо результата. Сегодня все стали свидетелями того, что делают Вооруженные силы ЦАР и союзники. Глава МИНУСКА Манкер Ндиай не должен вмешиваться во внутренние дела центральноафриканцев. Мы осуждаем пособничество миротворцев вооруженным группам. Вот почему мы не хотим их присутствия», — заявил лидер движения «Патриоты» Мексан Ндора.

Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

Также собравшиеся выразили поддержку главе Республики Фостен-Арканжу Туадера, который отказался от переговоров с боевиками и взял курс на восстановление стабильности в государстве.

«Сегодня президент Туадера освобождает нашу страну. Поэтому мы, молодые люди, поддерживаем его в борьбе, которую он ведет. Туадера — Моисей ЦАР», — резюмировал Мексан Ндора.

Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

Демонстрация у здания МИНУСКА прошла накануне Дня миротворца Организации Объединенных Наций, который отмечается 29 мая. Однако центральноафриканцы уже неоднократно убеждались, что сотрудники миссии ООН не соответствуют своему званию. Вместо борьбы за мир, «голубые каски» ведут диалог с радикалами, разрозненные группы которых все еще остаются в ЦАР.

Граждане республики уверены, что именно миротворцы снабжают бандитов минами, использование которых участилось после разгрома действовавших в стране группировок.

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африка цар минуска
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Все новости / ЦАР / Более 10 000 жителей Банги вышли на митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
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