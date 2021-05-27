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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
19:54
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Минимальная ставка пошлины на вывоз лома из РФ вырастет до 70 евро за тонну

Экономика
Минимальная ставка пошлины на вывоз лома из РФ вырастет до 70 евро за тонну
pixabay.com

Москва, 27 мая. Процентная составляющая пошлины на экспорт лома черных металлов из России останется на уровне 5%, но минимальная ставка увеличится с 45 до 70 евро за тонну.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов. Увеличение минимальной ставки осуществляется для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при поставках за границу. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом из черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за тонну.

Решение подкомиссии вызвано ростом мировых цен на металл. Экспортная пошлина повышается для сохранения достаточного объема лома на внутреннем рынке. Соответствующий проект в ближайшее время подготовит Минэкономразвития РФ.

Федеральное правительство ранее ввело пошлины на вывоз необработанной древесины. Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года.

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минпромторг рф пошлины металл лом
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Все новости / Экономика / Минимальная ставка пошлины на вывоз лома из РФ вырастет до 70 евро за тонну
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