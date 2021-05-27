Минимальная ставка пошлины на вывоз лома из РФ вырастет до 70 евро за тонну

Москва, 27 мая. Процентная составляющая пошлины на экспорт лома черных металлов из России останется на уровне 5%, но минимальная ставка увеличится с 45 до 70 евро за тонну.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов. Увеличение минимальной ставки осуществляется для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при поставках за границу. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом из черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за тонну.

Решение подкомиссии вызвано ростом мировых цен на металл. Экспортная пошлина повышается для сохранения достаточного объема лома на внутреннем рынке. Соответствующий проект в ближайшее время подготовит Минэкономразвития РФ.

Федеральное правительство ранее ввело пошлины на вывоз необработанной древесины. Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года.