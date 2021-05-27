Генпрокурор Украины анонсировал процедуру экстрадиции Януковича из России

Киев, 27 мая. Киев намерен подать на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича из России, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

По ее словам, украинская сторона вновь потребует от Москвы выдачи политика, несмотря на полученный отказ.

«Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — сказала Венедиктова.

Ранее генпрокуратура Украины уже заявляла о праве Киева на инициацию процедуры экстрадиции в отношении Януковича после того, как суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства по делу об узурпации власти.