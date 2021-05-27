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27 мая 20:19
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новостей
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
19:54
Политика
Мишустин прибыл в Белоруссию с официальным визитом
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Генпрокурор Украины анонсировал процедуру экстрадиции Януковича из России

Политика
Генпрокурор Украины анонсировал процедуру экстрадиции Януковича из России
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Киев, 27 мая. Киев намерен подать на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича из России, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

По ее словам, украинская сторона вновь потребует от Москвы выдачи политика, несмотря на полученный отказ.

«Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — сказала Венедиктова.

Ранее генпрокуратура Украины уже заявляла о праве Киева на инициацию процедуры экстрадиции в отношении Януковича после того, как суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства по делу об узурпации власти.

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украина россия янукович
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