

Националисты из группировки «Демократическая сокира» провели акцию протеста у здания Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЕКП). Они требовали бессрочно запретить покупать электричество у России, а у Белоруссии — только до выборов нового, «законного» президента вместо Лукашенко. Корреспондент ФАН побывала на месте событий и выслушала претензии радикалов.

Как удалось выяснить, активисты «Демсокиры» категорически не согласны с предложением Нацкомиссии по регулированию энергетики о запрете импорта из Белоруссии и России только до 1 октября 2021-го. Они потребовали бессрочного запрета на импорт энергии из России, а из Белоруссии — до «демократических» выборов нового президента страны.

«Как-то тихо и незаметно НКРЕКП рассмотрела запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Делалось все это абсолютно без помпы, несмотря на явную злободневность вопроса, — заявил на митинге член политсовета «Демсокиры» Антон Швец. — Комиссия объявила эмбарго на закупку энергии у соседей до 1 октября. Но к чему весь этот цирк? Если мы не можем в принципе обойтись без импорта электроэнергии из России и ее союзников, то давайте не будем выпендриваться и оставим этот импорт. Но, если мы можем обойтись без него, то какой смысл вводить запрет только до 1 октября? В «Укрэнерго» и Минэнерго заявили, что прекращение поставок энергии из РФ и Белоруссии не является проблемой — при условии накопления Украиной энергоресурсов и низкой аварийности».

Швец также заявил соратникам, что Украина не может требовать от США введения все новых санкций против РФ и Белоруссии, если сама торгует с ними напрямую.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Введите против них санкции, а мы здесь в кустах посидим» — это крайне слабая позиция нашего государства, которую нам регулярно припоминают в Европе. Но даже в чисто технологическом аспекте Украина идет к интеграции с европейской энергетической системой в 2023-м. Это — наша цель, это часть Соглашения об ассоциации с ЕС, и это, в конце концов, цивилизационный выбор! Давайте отключаться от РБ и РФ до конца жизни и спокойно готовиться к интеграции с евросистемой ENTSO-E! Математическая модель перехода рассчитана, а испытания перехода на интеграцию с Европой возможны только при условии отключения ОЭС Украины от России и Белоруссии!» — заявил Швец.

Ему вторила националистка и депутат Верховной рады Виктория Гриб.

«Когда я слышу, как НКРЕКП с барского плеча кидается заявлениями об ограничении импорта электроэнергии из РФ на четыре месяца, возникает чувство, что над тобой планомерно издеваются. Нельзя быть немножко беременным, немножко демократом и немножко веганом! Нельзя немножко импортировать то, что вредит экономике, без чего можно и даже нужно обойтись! — заявила Гриб. — Планы НКРЕКП прекратить импорт электроэнергии на четыре месяца — это не решение проблемы. Это попытка ее отложить! В 2021-м Украина импортировала энергии из РФ и РБ на миллиард гривен. Этими деньгами можно было погасить долги по зарплате перед горняками госшахт. Импорт электроэнергии вреден, ведь у нашей страны — избыток мощностей по ее производству! Наши генерирующие компании могут полностью обеспечить потребности экономики и людей! Из-за импорта энергии снижается производство на украинских электростанциях, уменьшается добыча угля, шахты терпят убытки, снижаются доходы госбюджета! Импорт электроэнергии из России и Белоруссии нужно запретить бессрочно!»

Корреспондент ФАН слушала этих крикунов и прикидывала, кого именно активисты «Демсокиры» хотят заболтать. Видимо, они совсем забыли, что только в январе 2021 года Украина столкнулась с нехваткой электричества, рисковала начать веерные отключения в регионах или остаться в темноте. На местных электростанциях ощущался острый дефицит угля, и руководство страны вынужденно обратилось за помощью к соседям. Только в январе по запросу Украины Белоруссия поставила в украинскую энергосистему 3,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии в качестве аварийной помощи.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По мнению местных аналитиков, решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии даже на четыре месяца показывает: политики, которые одобрили такую меру, абсолютно некомпетентны. Они готовы в угоду Западу уничтожить собственный народ и заморозить все системы жизнеобеспечения страны. А те «излишние» мощности по производству энергии, о которых кричат радикалы, давно изношены до предела и неспособны полноценно работать. В целом украинская энергетика сегодня находится в жалком состоянии и испытывает острый дефицит ресурсов из-за того, что 181 из 214 украинских угольных шахт ныне находятся на территории ЛНР и ДНР.

Местные эксперты напоминают: с 1 июля электроэнергия на Украине вновь сильно подорожает (сейчас она стоит 1,68 гривны за киловатт-час). Как сообщили в Минэнерго Украины, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 гривны за киловатт-час (от 7,80 до 9 рублей). А в Ивано-Франковской и Луганской областях — с 3,70 до 4 гривен за киловатт (11–12 рублей). При этом в соседнем российском Крыму, где электричество также подорожает с июля, его стоимость составит всего 3,50 рубля за киловатт-час, то есть вдвое-втрое дешевле, чем на Украине.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Но националисты из «Демсокиры» плевать хотели на интересы рядовых сограждан. Они получают финансирование напрямую от экс-президентаи его окружения. И, соответственно, озвучивают на митингах те требования, которые устраивают их хозяев. Как известно, прошлая власть ради единения с Европой готова была довести украинцев до полной нищеты. Нынешний режим, с одной стороны, готов продолжать «славные традиции» Порошенко. Но при этом боится, что зимой электричества Украине опять может не хватить. Поэтому и не реагирует на требования уличных националистов, которые, как правило, вообще ни за что не отвечают. Даже за собственные слова.