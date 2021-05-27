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20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
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Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета

Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
Global Look Press  /  Markus Mainka / picture alliance

Эр-Рияд, 27 мая. Саудовская Аравия отказала самолету израильской авиакомпании в праве пересечь свое воздушное пространство, вынудив перевозчика отменить полет в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Рейс, выполняемый вторым по величине израильским перевозчиком Israir, был задержан на десять часов в аэропорту Бен-Гурион, прежде чем был полностью отменен.

Причина отказа в пролете над саудовской территорией неясна. По сведениям Министерства иностранных дел Израиля, такое решение аргументировано «технической неисправностью».

Инцидент, вероятно, вызовет спекуляции об отношениях между двумя странами. Прошло всего пять месяцев с тех пор, как королевство открыло воздушное пространство для израильских самолетов на фоне нормализации отношений между еврейским государством арабскими странами, такими как ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

В связи с тем, что Саудовская Аравия закрыла воздушное пространство для израильских перевозчиков, авиасообщение между Израилем и ОАЭ может быть нарушено. Как минимум известно, что время полета из-за обхода саудовской территории увеличиться с трех часов до восьми.

Как член-основатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Саудовская Аравия всегда поддерживала палестинцев в их праве на создание своей страны. В 2002 году в Бейруте ЛАГ приняла Арабскую мирную инициативу, предполагающую вывод израильских войск с занятых с июня 1967 года земель, включая уход с принадлежащих Сирии Голанских высот и захваченной территории в Южном Ливане. Причем Израиль должен признать Палестину на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Тогда Тель-Авив не ответил на данное предложение.

Хотя Израиль и Саудовская Аравия в настоящий момент не имеют официальных дипломатических отношений, в СМИ периодически появляется информация о закулисном взаимодействии между двумя государствами в дипломатическом и разведывательном направлениях. Сотрудничество в сфере разведки особенно актуально для противодействия Ирану.

В 2017 году экс-министр связи Израиля Аюб Кара отметил, что Тель-Авив прилагает усилия для организации прямых рейсов из его страны в Мекку для совершения паломничества граждан еврейского государства, исповедующих Ислам.

Летом — осенью 2020 года было объявлено о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США. Американские дипломаты прилагали большие усилия, чтобы усадить за стол переговоров и представителей Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд сообщил, что диалог между ним и Израилем будет возможен только после урегулирования палестинского вопроса.

В сентябре 2020 года Эр-Рияд разрешил Тель-Авиву полеты для самолетов, следующих в Израиль или из него.

Исторические переговоры состоялись в конце ноября 2020 года. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сопровождении главы разведслужбы «Моссад» Йоси Коэна и экс-госсекретаря США Майка Помпео посетил Саудовскую Аравию, где в городе Неом встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По информации Wall Street Journal (WSJ), стороны обсуждали нормализацию отношений и иранскую проблему, между тем никаких конкретных соглашений достигнуто не было.

Диалог между Саудовской Аравией и Израилем вновь ухудшился после того, как разгорелся израильско-палестинский конфликт весной 2021 года. На пике обострения министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд призвал международное сообщество остановить Израиль, выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации.

Позднее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 20 мая, саудовский дипломат подчеркнул, что именно действия Израиля против палестинского народа вызвали насилие.

«Мы отвергаем меры Израиля, направленные на изгнание палестинцев из Восточного Иерусалима. Решение палестинского вопроса должно быть достигнуто на основе Арабской мирной инициативы, и мы приветствуем усилия по достижению срочного прекращения огня в Газе и доставке гумпомощи. Палестинский вопрос занимает центральное место в нашей политике для того, чтобы палестинцы могли вернуть свои земли», — заявил глава МИД королевства.

Недавняя эскалация конфликта между Палестиной и Израилем, безусловно, негативно повлияет на отношения Эр-Рияда и Тель-Авива. При этом едва ли страны прервут тайные контакты и откажутся от взаимовыгодного сотрудничества по ряду приоритетных вопросов, таких как, например, противостояние Тегерану.

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самолет израиль саудовская аравия
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