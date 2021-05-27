Впервые на Крымском мосту произошла стрельба

Керчь, 27 мая. На Крымском мосту впервые открыли огонь, чтобы задержать злоумышленника, который подвергал опасности других участников движения. Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД России по Республике Крым, изначально в полицейскую часть поступило заявление от гражданки, в котором говорилось, что на трассе «Таврида» в направлении Керчи подозрительно движется грузовой автомобиль.

После этого нарушителя стали преследовать экипажи полиции, неоднократно требуя остановиться, но водитель «Газели» не реагировал на происходящее и вместо остановки продолжил движение. Однако на Крымском мосту полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля с помощью выстрелов в колеса.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников не пострадал», — подчеркнули в ведовстве.

В итоге выяснилось, что водителем грузового автомобиля является 26-летний уроженец Краснодарского края, который находился в нетрезвом состоянии и без документов, которые необходимо иметь при себе.

В отношении мужчины были составлены несколько административных протоколов, среди нарушений — управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление без документов при себе, предусмотренных ПДД.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму из-за ДТП водителя зажало в кабине КамАЗа.