Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»

Нивелирование образа семьи и пропаганда нетрадиционных отношений детям в США представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству. Об этом в интервью ФАН заявил многодетный отец, лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

С весны 2021 года национальный канал PBS в Нью-Йорке от департамента образования штата осуществляет регулярные трансляции программ для детей от 3 до 8 лет. Передачу ведут трансвеститы — мужчины в женских нарядах и ярком макияже рассказывают маленьким американцам, как здорово «иметь выбор» и «раскрепостить свое тело». На днях телеведущий под сценическим именем Хот Месс представил малышам написанную для них книгу под названием «Бедра трансвеститов двигаются вжик, вжик».

«Чума расползается по нашей планете. В 1980 году в американском штате Джорджия группа анонимов установила шесть гранитных скрижалей весом около 120 тонн. На них на восьми языках вырезаны «новые заповеди». Это — послание глобалистов людям. Согласно данному «завету», на земле должно проживать не более 500 миллионов человек», — отметил собеседник агентства.

По словам общественного активиста, заинтересованная группа лиц решила, что на Земле живет «слишком много» людей. Что популяция человечества должна быть сокращена до численности, которая сможет обслуживать могущественных правителей и которую легко будет поместить под абсолютный контроль.

vk.com / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

Кормухин обратил внимание, что, помимо войн и эпидемий, эффективный способ уменьшения населения — отказ от рождаемости. Для этого целенаправленно разрушается институт семьи. Чайлдфри, феминистки, гомосексуалисты и трансвеститы он назвал инструментами, разрушающий общечеловеческие ценности и уничтожающий семью.

«Небезызвестная ЛГБТ-активистка Маша Гессен, занимавшая руководящие посты в известных СМИ на территории России и проживающая ныне в США, еще в 2012 году в эфире крупной австралийской радиокомпании во время форума лесбиянок сказала: «Мы лжем, заявляя, что после того, как добьемся своих целей, институт брака останется неизменным. Он должен перестать существовать. У меня трое детей, у которых пять родителей, разбитые на три группы. Это несовместимо с институтом брака!» Аудио до сих пор есть на сайте этого СМИ», — рассказал лидер общественного движения.

Многодетный отец заметил, что биологически сторонники однополых отношений не размножаются. В редких случаях они идут на искусственное оплодотворение, но рожденные и усыновленные ими дети не являются носителями репродуктивных функций.

«Согласно статистике, представители ЛГБТ умирают рано. Виной тому заболевания, передающиеся между многочисленными партнерами, и психические девиации: склонность к насилию и суициду. Их поддерживают и финансируют те, кто заинтересован в вымирании человечества. Право на семью, по плану глобалистов, имеют только избранные. Рабы же будут воспроизводиться по мере необходимости в соответствии с планом», — подчеркнул Кормухин.

Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

По словам общественника, передачи, в которых трансвеститы ломают психику детям, ЛГБТ-пропаганда и навязывание идеологии Запада — это расчеловечивание людей. Уничтожаются духовно-нравственные принципы и естественные инстинкты. Это происходит посредством трансформации системы образования, культуры и контроля информационного пространства. Под видом толерантности Запад продвигает принципы Содома.

«В 1991 году России нанесли удар. Была изменена конституция, убита экономика, разрушена страна. Наше государство и наш народ сумели оправиться. Наш президент, Владимир Путин, борется за суверенитет нашего Отечества», — отметил традиционалист.

Андрей Кормухин выразил уверенность, что поправки в искаженную когда-то российскую конституцию будут вноситься и далее. В основной закон России должны вернуться слова об идеологии и нравственных ценностях, которые нам жизненно необходимы.