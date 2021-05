«Талибан» призвал соседние с Афганистаном страны не размещать военные базы США

Кабул, 27 мая. Радикальное исламистское движение «Талибан»1 (запрещено в России) призвало соседние с Афганистаном страны не допустить размещения иностранных войск на своей территории после их вывода из республики. Талибы выразили обеспокоенность тем, что силы международной коалиции, обосновавшись в ближайшем зарубежье, смогут в любой момент «начать наступление на Кабул».

Taliban threatens neighboring countries over hosting US bases - The Khaama Press News Agency https://t.co/sEoHGujVCV — NO More US Mushooms (@NomoreUSshrooms) May 27, 2021

Движение отметило, что соседние государства, допустившие на свою территорию войска международной коалиции, совершат «историческую ошибку» и «покроют себя позором».

«Присутствие возглавляемых США иностранных сил является фундаментальной причиной региональной нестабильности и войны. <…> Наше требование состоит в том, чтобы другие не позволяли использовать свою землю и воздушное пространство против нашей страны, и если такой шаг будет предпринят, ответственность за его исход ляжет на тех, кто совершит данную ошибку», — говорится в заявлении радикальных исламистов.

Призыв прозвучал на фоне появившейся в масс-медиа информации о том, что Вашингтон ведет переговоры с некоторыми соседствующими с Афганистаном странами по поводу размещения на их территории своего ограниченного военного контингента, который должен будут дать возможность быстрого проведения антитеррористических операций.

#Pakistan ruled out the possibility of again providing its military bases to the #USA for future counterterrorism operations in #Afghanistan after #US troops leave the conflict-torn neighbour by September 11 pic.twitter.com/yeSjZH42xP — ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????? (@SMMAfPak) May 13, 2021

Наиболее подходящими для этой цели государствами являются Пакистан и государства Центральной Азии, которые ранее уже предоставляли США право использования своего воздушного пространства и наземных маршрутов.

Процесс вывода иностранных войск с территории Афганистана начался 1 мая и, как предполагается, продлится до 11 сентября. В Пентагоне заявили, что это решение было принято в связи с «завершением миссии» войск США.

@DeptofDefense confident #USA fight #terrorism #Afghanistan as forces leave; @USSenate rightfully skeptical fight #terrorism without troops on ground from bases outside region ineffective - "you cant bomb enemies back to the stone age who are already in the stone age" #Taliban pic.twitter.com/mtmDIFKvuJ — Business Development (@Jonathan_D_Long) May 22, 2021

Международный контингент был введен в исламскую республику в 2001 году. В то время подавляющая часть территории страны контролировалась «Талибаном», который со временем был выбит из городов и перешел к партизанской тактике противодействия правительству Кабула.

После начала вывода иностранных войск «Талибан» предпринял наступление сразу в пяти провинциях: Кундуз, Баглан, Гильменд, Кандагар и Лагман. Ежедневно сообщается о десятках стычек по всей территории Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.