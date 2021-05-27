«Талибан» призвал соседние с Афганистаном страны не размещать военные базы США

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 21:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
Все новости
27 мая 21:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
Все новости

«Талибан» призвал соседние с Афганистаном страны не размещать военные базы США

Ближний Восток
«Талибан» призвал соседние с Афганистаном страны не размещать военные базы США
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 27 мая. Радикальное исламистское движение «Талибан»1 (запрещено в России) призвало соседние с Афганистаном страны не допустить размещения иностранных войск на своей территории после их вывода из республики. Талибы выразили обеспокоенность тем, что силы международной коалиции, обосновавшись в ближайшем зарубежье, смогут в любой момент «начать наступление на Кабул».

Движение отметило, что соседние государства, допустившие на свою территорию войска международной коалиции, совершат «историческую ошибку» и «покроют себя позором».

«Присутствие возглавляемых США иностранных сил является фундаментальной причиной региональной нестабильности и войны. <…> Наше требование состоит в том, чтобы другие не позволяли использовать свою землю и воздушное пространство против нашей страны, и если такой шаг будет предпринят, ответственность за его исход ляжет на тех, кто совершит данную ошибку», — говорится в заявлении радикальных исламистов.

Призыв прозвучал на фоне появившейся в масс-медиа информации о том, что Вашингтон ведет переговоры с некоторыми соседствующими с Афганистаном странами по поводу размещения на их территории своего ограниченного военного контингента, который должен будут дать возможность быстрого проведения антитеррористических операций.

Наиболее подходящими для этой цели государствами являются Пакистан и государства Центральной Азии, которые ранее уже предоставляли США право использования своего воздушного пространства и наземных маршрутов.

Процесс вывода иностранных войск с территории Афганистана начался 1 мая и, как предполагается, продлится до 11 сентября. В Пентагоне заявили, что это решение было принято в связи с «завершением миссии» войск США.

Международный контингент был введен в исламскую республику в 2001 году. В то время подавляющая часть территории страны контролировалась «Талибаном», который со временем был выбит из городов и перешел к партизанской тактике противодействия правительству Кабула.

После начала вывода иностранных войск «Талибан» предпринял наступление сразу в пяти провинциях: Кундуз, Баглан, Гильменд, Кандагар и Лагман. Ежедневно сообщается о десятках стычек по всей территории Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

афганистан талибан
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 120328 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 79271 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 41012 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33929 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 25393 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Ближний Восток / «Талибан» призвал соседние с Афганистаном страны не размещать военные базы США
Рейтинг@Mail.ru