Французы нашли в «Аэрофлоте» замену Air France после ее отказа летать над Белоруссией

Читатели французской газеты Le Figaro эмоционально отреагировали на новость о том, что авиакомпания Air France была вынуждена отменить свой рейс в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменения маршрута в обход Белоруссии.

Многие комментаторы отметили, что своими необдуманными действиями авиакомпания прежде всего наказывает своих французских клиентов.

«Не будучи умным, легко понять, что это решение контрпродуктивно для Air France: руководители, сменявшие друг друга из-за кумовства в течение последних десяти лет, поставили нашу национальную компанию на колени, — пишет ZORTWAXX Jeannot. — Спросите руководителей KLM (в 2004 году компании Air France и KLM объединились. – Прим. ФАН), что они об этом думают».

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Некоторые французы считают, что отмененные рейсы Air France легко заменят рейсы «Аэрофлота».

«Что нам сделали россияне и белорусы? — задается вопросом анонимный пользователь. — Когда они едут во Францию, они тратят свои деньги. Жаль, что мы не прилагаем столько усилий, чтобы заблокировать лодки с нелегальными мигрантами… Нет проблем, полетим «Аэрофлотом». В любом случае сервис лучше».

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Пользователь с ником Esmeralda 1 солидарен с этим мнением.

«Так, чтобы отправиться в Москву, придется летать на «Аэрофлоте», — написал комментатор — Air France саботирует себя, браво, гении!»

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Ряд интернет-пользователей положительно оценили позицию России, которая не стала поддаваться истерике европейских авиакомпанией и пока не спешит принимать решение по альтернативным маршрутам до официального расследования Международной организации гражданской авиации по воздушному инциденту с Ryanair.

«Спасибо этой великой стране за то, что она существует. Россия вернула мне гордость за то, что я житель Европы от Атлантики до Урала», — оставил сообщение le roi rené.

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В свою очередь, DARIUS47 также поддержал позицию России по авиасообщению с Белоруссией.

«Браво! — написал он. — Страны ОДКБ должны быть объединены, чтобы противостоять лживости членов НАТО».

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Политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант полагает, что подобная реакция России на принятые Европой санкции была ожидаема.

«Конечно, западные авиакомпании понесут убытки, и их пассажирам будет неудобно, — подчеркнул собеседник агентства. — Это реакция, которая должна последовать на их заявления и действия — это было неизбежно. Они ведь не думали, что все это пройдет просто так. Тем более западные страны всей сворой накинулись на Белоруссию, не думая, что коммуникация через нашу страну важна для многих. Принятые шаги совершенно логичные. Они зеркальные, чтобы западные компании тоже ощутили, что такое потери и давление из-за прекращения авиаполетов».

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Напомним, что в среду, 26 мая авиакомпания Air France отменила рейс AF1154 в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии. На следующий день ситуация повторилась. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines также вынужденно отменила рейс из Вены в Москву.