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27 мая 20:18
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новостей
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
19:54
Политика
Мишустин прибыл в Белоруссию с официальным визитом
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Французы нашли в «Аэрофлоте» замену Air France после ее отказа летать над Белоруссией

Политика
Французы нашли в «Аэрофлоте» замену Air France после ее отказа летать над Белоруссией
wikipedia.org  /  Laurent ERRERA

Читатели французской газеты Le Figaro эмоционально отреагировали на новость о том, что авиакомпания Air France была вынуждена отменить свой рейс в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменения маршрута в обход Белоруссии.

Многие комментаторы отметили, что своими необдуманными действиями авиакомпания прежде всего наказывает своих французских клиентов.

«Не будучи умным, легко понять, что это решение контрпродуктивно для Air France: руководители, сменявшие друг друга из-за кумовства в течение последних десяти лет, поставили нашу национальную компанию на колени, — пишет ZORTWAXX Jeannot. — Спросите руководителей KLM (в 2004 году компании Air France и KLM объединились. – Прим. ФАН), что они об этом думают».

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
Prt Scr Lefigaro  / 

Некоторые французы считают, что отмененные рейсы Air France легко заменят рейсы «Аэрофлота».

«Что нам сделали россияне и белорусы? — задается вопросом анонимный пользователь. — Когда они едут во Францию, они тратят свои деньги. Жаль, что мы не прилагаем столько усилий, чтобы заблокировать лодки с нелегальными мигрантами… Нет проблем, полетим «Аэрофлотом». В любом случае сервис лучше».

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
Prt Scr Lefigaro  / 

Пользователь с ником Esmeralda 1 солидарен с этим мнением.

«Так, чтобы отправиться в Москву, придется летать на «Аэрофлоте», — написал комментатор — Air France саботирует себя, браво, гении!»

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
Prt Scr Lefigaro  / 

Ряд интернет-пользователей положительно оценили позицию России, которая не стала поддаваться истерике европейских авиакомпанией и пока не спешит принимать решение по альтернативным маршрутам до официального расследования Международной организации гражданской авиации по воздушному инциденту с Ryanair.

«Спасибо этой великой стране за то, что она существует. Россия вернула мне гордость за то, что я житель Европы от Атлантики до Урала», — оставил сообщение le roi rené.

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
Prt Scr Lefigaro.fr  / 

В свою очередь, DARIUS47 также поддержал позицию России по авиасообщению с Белоруссией.

«Браво! — написал он. — Страны ОДКБ должны быть объединены, чтобы противостоять лживости членов НАТО».

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
Prt Scr Lefigaro  / 

Политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант полагает, что подобная реакция России на принятые Европой санкции была ожидаема.

«Конечно, западные авиакомпании понесут убытки, и их пассажирам будет неудобно, — подчеркнул собеседник агентства. — Это реакция, которая должна последовать на их заявления и действия — это было неизбежно. Они ведь не думали, что все это пройдет просто так. Тем более западные страны всей сворой накинулись на Белоруссию, не думая, что коммуникация через нашу страну важна для многих. Принятые шаги совершенно логичные. Они зеркальные, чтобы западные компании тоже ощутили, что такое потери и давление из-за прекращения авиаполетов».

Французы обвинили Air France в саботаже из-за запрета полетов над Белоруссией
wikipedia.org  / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

Напомним, что в среду, 26 мая авиакомпания Air France отменила рейс AF1154 в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии. На следующий день ситуация повторилась. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines также вынужденно отменила рейс из Вены в Москву.

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россия белоруссия франция air france авиасообщение
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Все новости / Политика / Французы нашли в «Аэрофлоте» замену Air France после ее отказа летать над Белоруссией
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