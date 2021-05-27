Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19

Москва, 27 мая. Антиковидная плазма не оправдала ожидания в лечении коронавируса. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

После перенесенного коронавируса в крови человека выделяются антитела к инфекции. Специалисты готовят плазму и выделяют антитела для лечения больных, объяснил Крючков в беседе с «Радио 1». Предполагается, что такой препарат должен обеспечивать пассивный иммунитет к коронавирусу.

Однако согласно исследованиям, проведенным в России и за рубежом, эффект от такой терапии оценивается как слабый или умеренный. В некоторых случаях его нет вообще, подчеркнул эксперт. По его словам, применение плазмы не представляется полезным. Эффективность лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции практически нулевая.

Ранее разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» заявили, что прошедшие обе стадии вакцинации не являются распространителями вируса. Даже в случае заражения вирус не выделяется.