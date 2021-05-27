Мордовские медведи хотят быть ближе к людям

Саранск, 27 мая. Жители Мордовии все чаще становятся свидетелями беззаботных прогулок медведей. Косолапые строят свой маршрут вблизи населенных пунктов.

Не стесняясь любопытных глаз, то и дело попадая в объективы камер, медведи в поисках пропитания бредут по знакомым тропам. О своих встречах с хищниками в социальных сетях рассказывают и местные жители. Опасного зверя на днях видели у поселка Умет Зубово-Полянского района.

Pr Scr vk.com / Подслушано|Зубова Поляна

Если раньше они в основном обитали на территории Заповедника имени Петра Смидовича в Темниковском районе, то в последние годы Мишки начали осваивать новые территории.

«После пожаров 2010 года, когда горел заповедник, медведям пришлось искать другие более «сытные» и безопасные места. Они расселились по лесам в Темниковском, Теньгушевском, Атюрьевском, Зубово-Полянском и Теньгушевском районах», — рассказал ФАН государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Таратынов.

К примеру, мимо села Виндрей они летом ходят к малиннику. Следы косолапых местные жители видят даже не в сезон ягод.

«Вот недавно один проходил мимо Виндрея. Лет пять ему, наверное, весом примерно в две сотни килограммов. Эти животные занесены в Красную книгу. Охота на них запрещена. Поэтому они себя чувствуют свободно», — пояснил инспектор.

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