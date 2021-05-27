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20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
В Госдуме назвали абсурдом угрозы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
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Мордовские медведи хотят быть ближе к людям

Общество
Мордовские медведи хотят быть ближе к людям
pixabay.com  /  Free-Photos

Саранск, 27 мая. Жители Мордовии все чаще становятся свидетелями беззаботных прогулок медведей. Косолапые строят свой маршрут вблизи населенных пунктов.

Не стесняясь любопытных глаз, то и дело попадая в объективы камер, медведи в поисках пропитания бредут по знакомым тропам. О своих встречах с хищниками в социальных сетях рассказывают и местные жители. Опасного зверя на днях видели у поселка Умет Зубово-Полянского района.

Мордовские медведи хотят быть ближе к людям
Pr Scr vk.com  / Подслушано|Зубова Поляна

Если раньше они в основном обитали на территории Заповедника имени Петра Смидовича в Темниковском районе, то в последние годы Мишки начали осваивать новые территории.  

«После пожаров 2010 года, когда горел заповедник, медведям пришлось искать другие более «сытные» и безопасные места. Они расселились по лесам в Темниковском, Теньгушевском, Атюрьевском, Зубово-Полянском и Теньгушевском районах», — рассказал ФАН государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Таратынов.

К примеру, мимо села Виндрей они летом ходят к малиннику. Следы косолапых местные жители видят даже не в сезон ягод.

«Вот недавно один проходил мимо Виндрея. Лет пять ему, наверное, весом примерно в две сотни килограммов. Эти животные занесены в Красную книгу. Охота на них запрещена. Поэтому они себя чувствуют свободно», — пояснил инспектор.

Ранее ФАН писал о нашествии змей в Нижегородской области. Пресмыкающиеся покусали четверых жителей региона.

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россия мордовия медведи
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