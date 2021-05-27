Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой

Москва, 27 мая. Свое мнение о состоянии здоровья экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой высказала блогер и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана.

Бывшая жена Андрея Аршавина страдает аутоиммунным заболеванием, о чем несколько месяцев назад открыто рассказала в СМИ. Однако некоторые до сих пор уверены, что все проблемы у журналистки из-за неудачной пластики лица. Мамаева, которая ведет блог, посвященный пластике, уверена, что у Казьминой проблемы с лицом из-за болезни.

«Не думаю, что это как-то связано с ринопластикой. Думаю, у нее аутоиммунное заболевание. Это сто процентов. Это не из-за пластики. Я с ней не разговаривала. Она больной человек. Не знаю ее точный диагноз», — поделилась своим мнением Мамаева в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Блогер предположила, что, возможно, Казьмина и обращалась к хирургам, чье вмешательство могло спровоцировать более активное развитие заболевания, однако ее состояние — не история о плохой ринопластике, передает «Вечерняя Москва».

«Чисто по-человечески мне ее, конечно, жалко. Она все варианты использует сейчас. Пришла к богу. Мне кажется, что у нее поправимая ситуация. Много всего есть, чтобы воссоздать форму носа», — отметила модель в интервью Алене Жигаловой.

Во время беседы с журналисткой Мамаева рассказала, как тюремное заключение повлияло на ее мужа Павла. Она уверена, что из колонии футболист вернулся заметно поумневшим и переосмыслившим все.