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27 мая 18:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
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Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой

Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 27 мая. Свое мнение о состоянии здоровья экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой высказала блогер и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана.

Бывшая жена Андрея Аршавина страдает аутоиммунным заболеванием, о чем несколько месяцев назад открыто рассказала в СМИ. Однако некоторые до сих пор уверены, что все проблемы у журналистки из-за неудачной пластики лица. Мамаева, которая ведет блог, посвященный пластике, уверена, что у Казьминой проблемы с лицом из-за болезни.

«Не думаю, что это как-то связано с ринопластикой. Думаю, у нее аутоиммунное заболевание. Это сто процентов. Это не из-за пластики. Я с ней не разговаривала. Она больной человек. Не знаю ее точный диагноз», — поделилась своим мнением Мамаева в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Блогер предположила, что, возможно, Казьмина и обращалась к хирургам, чье вмешательство могло спровоцировать более активное развитие заболевания, однако ее состояние — не история о плохой ринопластике, передает «Вечерняя Москва».

«Чисто по-человечески мне ее, конечно, жалко. Она все варианты использует сейчас. Пришла к богу. Мне кажется, что у нее поправимая ситуация. Много всего есть, чтобы воссоздать форму носа», — отметила модель в интервью Алене Жигаловой.

Во время беседы с журналисткой Мамаева рассказала, как тюремное заключение повлияло на ее мужа Павла. Она уверена, что из колонии футболист вернулся заметно поумневшим и переосмыслившим все.

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аршавин мамаева казьмина Алена, блин
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