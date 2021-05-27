Украина провела военные учения на границе с Крымом

Симферополь, 27 мая. Украинские артиллеристы приняли участие в боевых тренировках вблизи российских границ. Учения состоялись около Крымского полуострова.

Тренировки с помощью дальнобойной крупнокалиберной артиллерии были проведены в непосредственной близости с Крымом. Военные отработали боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-Б», отметили в Генштабе ВСУ.

При этом провокационные маневры были направлены на предотвращение уничтожения расчета гаубицы. Артиллерист сначала замаскировал свою позицию, а затем осуществил обстрел позиций условного оппонента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о наращивании военной активности США на Украине и в районе Черного моря. При этом Вашингтон активно вооружает ВСУ и проводит их военную подготовку.