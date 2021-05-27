«Новая газета» в лице своего главного редактора Дмитрия Муратова любит поговорить о независимости и отсутствии финансирования со стороны государственных структур, чиновников и олигархов, разворовавших, по их мнению, Россию. Однако, как выяснил ФАН, вся эта независимость — очень далека от истины. Детище Муратова крайне нуждается в крупных спонсорах — неважно, какие интересы они преследуют, лишь бы получать деньги. Об одном из таких спонсоров ФАН выяснил кое-какие подробности.

Донаты

Изначально «Новая газета» утверждает, что существует за счет донатов своих поклонников. Действительно. В электронной версии издания есть такая опция — «Стать соучастником». Выбрав ее, любой юный оппозиционер — вряд ли взрослый здравомыслящий человек будет перечислять свои кровно заработанные неизвестно куда — может стать спонсором издания на постоянной или разовой основе.

Согласно отчету за 2021 год, таких желающих нашлось в январе порядка 8000 человек на постоянной основе и 2000 — на разовой. В феврале — 9000 и 2000 соответственно, в марте — 9500 и 2500. Какие суммы перечисляются, «Новая», естественно, не указывает. Но в ответах на возможные вопросы читателей (вопросы на сайте написаны от лица редакции как возможные) пишут следующее.

«Я не могу сделать большое пожертвование. Помогут ли вам мои 100 рублей? Каждый месяц сайт «Новой» посещают порядка шести миллионов человек. Если каждый посетитель будет ежемесячно перечислять нам всего по 10 рублей, мы сможем запланировать еще больше командировок, выпустить новые спецпроекты и провести еще больше расследований, за которые нас все ценят. Представьте, сколько всего можно будет сделать благодаря ежемесячным пожертвованиям в 100 рублей!

И кстати, 100 рублей — самая частая сумма пожертвования».

С учетом суммы в 100 рублей, которая лишний раз подтверждает тот факт, что «жертвователь», возможно, несовершеннолетний, который выпросил деньги у мамы на мороженое, «Новая» получает порядка 120 тысяч ежемесячно. Понятно, что на эти донаты даже один журналист не сможет полноценно вести страничку в Telegram, а тут целая редакция расследователей, платящая информаторам.

Коллапс и выход из него

«Новая газета» — акционерное общество. Официально основной пакет акций — у редакции газеты, еще 24% — у Михаила Горбачева и Александра Лебедева. Но именно Лебедев являлся основным спонсором какое-то время. В 2014 году у него начались проблемы с бизнес-планированием, и ему стало не до «Новой».

В этом же году небывало активизировался Муратов: девять полетов за рубеж, в основном на два-три дня. Направления: Франкфурт-на Майне, Лондон, Мюнхен, Нью-Йорк, Тбилиси, Цюрих, Мюнхен, Таллин, Варшава — Таллин аж два раза. Возможно, только поездка во Франкфурт была для отдыха — десять дней. Остальное — явные переговоры. Командировки тоже исключены: на тот момент «Новая» была настолько в плачевном положении, что Муратов неоднократно говорил, что газета может отказаться от бумажной версии.

В 2016 году поездки не сократились по количеству, но увеличились по длительности, и некоторые стали явно напоминать отдых. Тогда же СМИ заговорили о новом «друге» команды «Новой» — российском олигархе Сергей Адоньеве, основателе телекоммуникационной компании «Скартел», работающей под торговой маркой Yota.

Адоньев

Слухи о принимаемой помощи со стороны Адоньева подтвердил только сам Муратов в интервью нескольким СМИ.

«Мы получаем благотворительные взносы от господина Адоньева, он — наш надежный партнер и товарищ», — заявил Муратов в интервью редакции «Подъем».



При этом Муратов начисто отрицал, что за Адоньевым стоит Сергей Чемезов, на тот момент глава «Ростеха».

При этом каждый год издание размещало у себя на сайте поздравления Чемезова то с юбилеем газеты, то с днем рождения Муратова. Они до сих пор есть в архивах.

Prt Scr ng.ru / Независимая газета

Но за это время фамилия Чемезова появилась лишь один раз в связи с серьезным расследованием — про виллы его родственников в Испании. И то со ссылкой на «Медузу»1 и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). Все остальные упоминания связаны или с новостными поводами, или с комментариями самого Чемезова, то есть нейтральные заметки. А пара — даже комплементарных.

Про самого Адоньева и говорить не стоит: пять упоминаний, самое «горячее» из которых — про то, что он спонсирует кампанию Собчак в президентской гонке. Чего, кстати, никто не скрывал, и говорила открыто об этом сама Ксения.

Напомним, сам Адоньев — достаточно противоречивая фигура, в 90-х он долгое время жил в США. Вокруг него постоянно было много слухов, касающихся в том числе и якобы незаконных операций. Понятно, что это лишь слухи, и доказательств их нет, но когда это смущало оппозиционеров? Они же, не смущаясь, способны взять первую картинку из интернета и на основе нее сляпать расследование, даже не проверив истинность картинки. Так что независимость «Новой газеты» — это такой же миф, как и некоторые ее расследования.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.