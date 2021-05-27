Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России

Москва, 27 мая. Российские автолюбители приобрели 740 подержанных электрокаров в апреле текущего года. Полученный результат на 147% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Автомобилисты приобрели 628 экземпляров электрокаров Nissan Leaf в апреле. Транспортных средств компании Tesla куплено в количестве 53 единицы, среди которых Model S, Model 3, Model X. Автомобилей Chevrolet Bolt — 21 экземпляр, Mitsubishi MiEV — 17 электромобилей. Кроме того, реализовано восемь машин BMW (i3), пять Jaguar (I-Pace), три Lada (El Lada), две Audi (e-Tron), две Porsche (Taycan) и одна Hyundai (Ioniq), передает «Автостат».

Подержанные электромобили приобрели больше всего жители Иркутской области (74 экземпляра), Приморского (62 автомобиля) и Хабаровского (52 электрокара) краев. По словам члена комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александра Васильева, широкому распространению электрических агрегатов препятствует в основном повышенная стоимость транспортных средств.

Региональные власти при этом активно поддерживают идею перехода автомобилистов на электромобили. Например, в Нижнем Новгороде установили 89 зарядных станций.