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Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
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Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
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Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
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Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
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Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море

Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
pixabay.com  /  WikiImages

Каспийское море в скором времени может постигнуть та же участь, что и Аральское. Есть риск, что Каспий превратится в пустыню. Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, как можно остановить катастрофу на Каспийском море.

По мнению ученого, решить острую ситуацию с водами Каспия поможет поворот северных рек. К тому же такое решение рассматривалось еще в 70-е годы, когда снижение уровня воды впервые заставил задуматься.

«Раньше водными проблемами занимались. Программа была разработана и утверждена Советом министров СССР, и уже были выполнены подготовительные работы. Но уровень пошел к верху, начиная с 78-го года. Кроме того, общественность, писатели, ученые резко восстали против такого решения», — говорит Малинин.

Географ Малинин рассказал, как можно остановить катастрофу на Каспийском море
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

В результате программа поворота северных рек была прикрыта. А уровень воды в Каспии стал подниматься самостоятельно за счет повышения увлажнения в бассейне Волги.

«Было бы все хорошо, если бы не взорвали дамбу в 1992 году, возможно, сегодня еще не было бы такого положения», — отмечает доктор географических наук.

По его мнению, на катастрофические последствия снижения уровня воды в Каспийском море также отражается бессознательное отношение властей к этой проблеме. Если в 70-е годы вопрос уровня воды в Каспии стоял «ребром», то сейчас совсем противоположная история.

«Сейчас этой проблемой никто не озабочен, это самое страшное. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики и Совет министров услышал об этой проблеме и задумался, что делать дальше, ведь мы можем лишиться всего рыбного стада и обрести другие катастрофические проблемы», — подытожил профессор Малинин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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каспийское море каспий пресс-центр патриот валерий малинин природная катастрофа
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