Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море

Каспийское море в скором времени может постигнуть та же участь, что и Аральское. Есть риск, что Каспий превратится в пустыню. Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, как можно остановить катастрофу на Каспийском море.

По мнению ученого, решить острую ситуацию с водами Каспия поможет поворот северных рек. К тому же такое решение рассматривалось еще в 70-е годы, когда снижение уровня воды впервые заставил задуматься.

«Раньше водными проблемами занимались. Программа была разработана и утверждена Советом министров СССР, и уже были выполнены подготовительные работы. Но уровень пошел к верху, начиная с 78-го года. Кроме того, общественность, писатели, ученые резко восстали против такого решения», — говорит Малинин.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В результате программа поворота северных рек была прикрыта. А уровень воды в Каспии стал подниматься самостоятельно за счет повышения увлажнения в бассейне Волги.

«Было бы все хорошо, если бы не взорвали дамбу в 1992 году, возможно, сегодня еще не было бы такого положения», — отмечает доктор географических наук.

По его мнению, на катастрофические последствия снижения уровня воды в Каспийском море также отражается бессознательное отношение властей к этой проблеме. Если в 70-е годы вопрос уровня воды в Каспии стоял «ребром», то сейчас совсем противоположная история.

«Сейчас этой проблемой никто не озабочен, это самое страшное. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики и Совет министров услышал об этой проблеме и задумался, что делать дальше, ведь мы можем лишиться всего рыбного стада и обрести другие катастрофические проблемы», — подытожил профессор Малинин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.